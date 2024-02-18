На Кременчуцькому районі чоловік загинув в аварії

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 4

Легковик з’їхав у кювет та перекинувся

17 лютого близько 23.25 поблизу села Новоселиця Семенівської тергромади Кременчуцького району автомобіль Toyota з’їхав у кювет та перекинувся.

Як повідомляє Кременчуцьке райуправління поліції, 54-річний водій від отриманих травм помер.

За даним фактом слідчий підрозділ обласного управління поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Раніше ми писали, що на Кременчуччині під час гри в баскетбол помер 18-річний юнак.