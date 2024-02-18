На Кременчуччині під час гри в баскетбол помер 18-річний юнак

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17 лютого у селі Пустовійтове Кременчуцького району під час гри в баскетбол 18-річному юнакові стало зле. За матеріалами Кременчуцького райуправління поліції, інформація від мешканців села до відділу поліції №1 (м. Глобине) надійшла близько 19.30.

На місце події одразу приїхали медики. Але реанімаційні заходи результату не дали – хлопець помер.

Отримавши інформацію про подію, на місце прибула слідчо-оперативна група, ознак насильницької смерті вона не виявила. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовують слідчі.

*Фото ілюстративне