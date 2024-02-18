Кременчуччина попрощалася з військовим Ігорем Парасочкою, який загинув від російського ракетного обстрілу

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23 січня у Семенівській громаді Кременчуцького району відбулася церемонія прощання із загиблим військовим Ігорем Парасочкою.

Родом військовослужбовець з села Веселий Поділ. За інформацією «Телеграфа», після обстрілу навчального центру Ігор Парасочка довгий час вважався безвісти зниклим, й наразі вдалося рідним та односельцям попрощатися із загиблим захисником.

Народився Ігор Парасочка 2 жовтня 1986 року. Військову службу проходив на посаді солдата, номер обслуги гаубичного самохідно-артилерійного дивізіону в/ч А 7014. Загинув Ігор Парасочка 17 травня 2022 року в смт. Десна Чернігівської області.

- Лише сьогодні рідні Ігоря Парасочки та вся Семенівська громада, стоячи на колінах, приймають у свої обійми вірного сина та відданого воїна. Щирі слова співчуття висловили заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Юрій Стеценко та старший офіцер третього відділу Кременчуцького РТЦК та СП старший лейтенант Олександр Мірошниченко, - йдеться у повідомленні Семенівської громади.

Як раніше писав «ТелеграфЪ», солдат Ігор Іванович Парасочка нагороджений нагрудним знаком «66 окрема механізована бригада» (посмертно) та медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).