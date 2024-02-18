Натурниця, вчена-хімік та донор: що кременчужанам почитати на вихідних

1924 рік. Зима. Париж готується до Олімпіади. Але перше велике спортивне свято повоєнної Європи під загрозою: у місті орудує невловимий серійний убивця. На місцях своїх жахливих злочинів він відтворює з тіл жертв сюжети картин відомих французьких художників. Це його послання світові. Прочитати їх може не кожен, а взяти слід маніяка – й поготів. Осьде знову стане у пригоді Клим Кошовий, колишній адвокат, ветеран війни, емігрант без громадянства й батьківщини.

Бонні Ґармус «Уроки хімії» Елізабет – геніальна вчена-хімік. На неї чекала блискуча кар’єра. Якби не один чоловік, Келвін, у якого вона закохалася. Та довго і щасливо не судилося: Келвін гине. Елізабет залишається з маленькою донькою на руках, однак знаходить у собі сили не здатися і стає зіркою популярного кулінарного шоу «Вечеря о шостій». Завдяки телепрограмі жінка поєднує хімію та приготування оладків і має купу прихильників. Але життя, як і наука, непередбачуване. Донька, Медлін, прагне будь-що з’ясувати, яким був її батько. Доля готує Елізабет зустріч із минулим. Вона не тільки повернеться до наукових досліджень, а й дізнається приховану правду про коханого Келвіна.

