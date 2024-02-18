Натурниця, вчена-хімік та донор: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Андрій Кокотюха «Натурниця з Латинського кварталу»
1924 рік. Зима. Париж готується до Олімпіади. Але перше велике спортивне свято повоєнної Європи під загрозою: у місті орудує невловимий серійний убивця. На місцях своїх жахливих злочинів він відтворює з тіл жертв сюжети картин відомих французьких художників. Це його послання світові. Прочитати їх може не кожен, а взяти слід маніяка – й поготів. Осьде знову стане у пригоді Клим Кошовий, колишній адвокат, ветеран війни, емігрант без громадянства й батьківщини.
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Бонні Ґармус «Уроки хімії»
Елізабет – геніальна вчена-хімік. На неї чекала блискуча кар’єра. Якби не один чоловік, Келвін, у якого вона закохалася. Та довго і щасливо не судилося: Келвін гине. Елізабет залишається з маленькою донькою на руках, однак знаходить у собі сили не здатися і стає зіркою популярного кулінарного шоу «Вечеря о шостій». Завдяки телепрограмі жінка поєднує хімію та приготування оладків і має купу прихильників. Але життя, як і наука, непередбачуване. Донька, Медлін, прагне будь-що з’ясувати, яким був її батько. Доля готує Елізабет зустріч із минулим. Вона не тільки повернеться до наукових досліджень, а й дізнається приховану правду про коханого Келвіна.
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Кадзуо Ішігуро «Не відпускай мене»
Це роман з елементами наукової фантастики та антиутопії, розповідь про пошук відповідей, любов, дружбу, пам’ять, надію і безвихідь. Кеті, головна героїня, намагається зрозуміти та прийняти своє дитинство і юність у привілейованій школі-інтернаті Гейшлем та поза нею, свою інакшість від людей та обране для самої Кеті та її найближчих друзів призначення бути донором. Це довга дорога зі спогадів, відчуттів, одкровень, які поволі вибудовують для героїв нову картину світу.
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