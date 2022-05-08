Льотчику з Кременчука Олегу Гегечкорі посмертно присвоїли звання Героя України

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 529

Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну!

Звання Героя України посмертно присвоїли бойовому льотчику, полковнику Олегу Іродійовичу Гегечкорі, який навчався і мешкав у Кременчуці. Про стало відомо зі звернення Президента України Володимира Зеленського.

- Державними нагородами відзначені 216 військовослужбовців Збройних Сил України. Звання Героя України присвоєно полковнику Гегечкорі Олегу Іродійовичу (посмертно), коандиру вертолітної ескадрильї 11 окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройнх Сил України. Вічна слава всім, хто став на захист нашої держави! Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну! Слава Україні! - слазав голова держави Володимир Зеленський.

Олег Гегечкорі народився 9 січня 1972 року у Херсоні. Навчався у Кременчуцькому льотному коледжі. Загинув 8 березня, захищаючи Київ. Його поховали у Кременчуці, на Алеї Героїв Свіштовського кладовища.

За наявною інформацією «Кременчуцького Телеграфа», на сьогоднішній день у Кременчуці 4 містян мають звання Героя України, троє з яких посмертно: Ігор Сердюк, Максим Кагал та Олег Гегечкорі. Також звання Герой України отримав льотчик з Кременчука, який у складі «Привидів Києва» - 40 бригади тактичної авіації захищає небо України. У цілях безпеки поки не називають його імені та прізвища.