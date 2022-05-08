60 людей загинули в Білогорівці внаслідок авіаудару окупантів по школі

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 520

В укритті ховалося 90 людей, майже все село - всі, хто не встиг евакуюватися

Внаслідок авіаудару російських військ по школі в Білогорівці на Луганщині, за попередніми даними, загинули 60 людей. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

росіяни скинули авіабомбу на школу вдень 7 травня. За словами Гайдая, в укритті ховалося 90 людей, майже все село — всі, хто не встиг евакуюватися. Після влучання у клуб підвал школи був єдиним місцем порятунку.

Внаслідок влучання бомби сталася пожежа, яку ліквідовували 4 години. З-під завалів евакуювали 30 людей, семеро із них зазнали поранень.

- Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули, - зазначив голова ОВА. З-під завалів наразі дістали двох загиблих.

Протягом останнього тижня село Білогорівка є гарячою точкою, оскільки війська рф намагаються там здійснити прорив.

Окупанти не відмовляються від планів встановити контроль над Донецькою та Луганською областями, зокрема продовжують наступ на Лиманському, Попаснянському, Сєвєродонецькому та Авдіївському напрямках.