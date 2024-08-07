Огляд за три години: жінкам нагадують про можливість безкоштовно перевірити здоров'я

— Це цілком безкоштовно. Не потрібно направлення! Просто треба обрати для себе зручний час. Д о пакету «Обстеження за три години» входить огляд та консультація лікаря гінеколога, мазок на флору, УЗД органів малого тазу, кольпоскопія, мамографія. Знайдіть всього три години і отримайте висновок про стан вашого здоров’я, — закликає головний лікар.