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Кременчук, Здоров'я

Огляд за три години: жінкам нагадують про можливість безкоштовно перевірити здоров'я

Сьогодні, 20:21 Переглядів: 257

За рік можливістю скористалися 3200 жінок
Жінкам нагадують про можливість скористатися програмою «Обстеження та консультація за три години».
— Якщо у жінки немає часу на своє здоров’я, або вона не знає де обстежитися чи не маєте коштів на обстеження в приватній клініці, це шанс перевірити здоров’я, отримати консультації фахівців в одному місці й всього за три години, — розповідає директор Кременчуцького перинатального центру ІІ рівня, лікар акушер-гінеколог Радомир Сербін.
Ця програма — для всіх жінок без винятку й обмежень. Не має значення ваш вік, місце проживання та реєстрації.
Жінкам гарантують, що обстеження та консультування триватиме не більш трьох годин!
— Це цілком безкоштовно. Не потрібно направлення! Просто треба обрати для себе зручний час. До пакету «Обстеження за три години» входить огляд та консультація лікаря гінеколога, мазок на флору, УЗД органів малого тазу, кольпоскопія, мамографія. Знайдіть всього три години і отримайте висновок про стан вашого здоров’я, — закликає головний лікар.

За рік програмою скористалися 3200 жінок. За словами Радомира Сербіна, зараз черга розписана на два з половиною місяці вперед. В день приймають 15-16 жінок. Більше не записують, адже сама програма передбачає обмежений термін — три години, саме таку кількість жінок можна оглянути за один день.

Щоб скористатися програмою, треба записатися за телефоном 097-588-41-05 (з 8.00 до 16.00).

Кабінети знаходяться за адресою: Кременчук, вул. Майора Борищака 20/3.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: доров'я обстеження УЗД мазок жіноче здоров'я гінекологія
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