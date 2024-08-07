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Українець Парвіз Насібов вийшов у фінал Олімпіади з греко-римської боротьби, Жан Беленюк може вибороти бронзу

Сьогодні, 20:39 Переглядів: 81

 

Матч за бронзу Жан Беленюк проведе завтра увечері

Український борець Парвіз Насібов стартував у турнірній сітці з 1/8 фіналу й на шляху до медальної сутички виграв три поєдинки поспіль.

У сутичці за фінал зустрічався з першим номером світового рейтингу та чинним віцечемпіоном світу, азербайджанцем Хасратом Джафаровим. Ця перемога гарантує Насібову щонайменше «срібло».

Фінальний двобій за участю Насібова відбудеться у четвер, 8 серпня. Суперником українця стане іранець Саїд Есмаелі, який у півфіналі здолав призера чемпіонатів світу та Європи, вірменина Славіка Галстяна.

А українець Жан Беленюк зазнав прикрої поразки від іранського борця Алірези Мохмадіпіані у півфіналі олімпійського турніру. Жан вів у рахунку 3:1, але супернику вдалося провести результативну дію. Саме завдяки ній за нічійного рахунку 3:3 далі пройшов іранський спортсмен.

Матч за бронзу відбудеться завтра увечері. Суперник визначиться у протистоянні болгарина Семена Новікова та угорця Давіда Лошонци.

ПО ТЕМІ:

Борець Жан Беленюк, який представляє Полтавщину, пройшов до фіналу Олімпіади-2024

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Автор: Віктор Крук
Теги: Олімпійські ігри борьба медалі
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