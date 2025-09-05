У Кременчуці патрульні зупинили водія, в якого вміст алкоголю перевищував норму в 12 разів

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 171

За минулу добу патрульні виявили на дорогах району 6-х водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння. У одного з п’яних водіїв вміст алкоголю у крові перевищив допустиму норму майже у 12 разів. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Патрулюючи вулицю Академіка Герасимовича у Кременчуці, правоохоронці зупинили водія автомобіля Infiniti, який під час дії комендантської години виїхав на зустрічну смугу руху. Під час спілкування з чоловіком вони виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд проводився на місці зупинки за допомогою приладу Драгер, результат — 2,37 проміле.

— Керування у стані сп’яніння є грубим порушенням ПДР і створює загрозу для всіх учасників дорожнього руху. Закликаємо водіїв відповідально ставитися до власної безпеки та безпеки оточення. За кожним із випадків ми склали адміністративні матеріали, які будуть направлені до суду, — попереджають правопорушників у патрульній поліції.

Проте, це не рекордний ступінь сп’яніння, з якою деякі кременчуківці сідають за кермо автівок. Наприкінці липня на проспекті Полтавському патрульні зупинили автомобіль, водій якого мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці за допомогою газоаналізатора «Драгер» показав перевищення граничного значення, який здатен обробляти пристрій. Тобто, «Драгер» не зміг обробити «вихлоп» від водія. У медичному закладі лікар підтвердив стан сп’яніння — 3,27 проміле, що в понад 16 разів перевищує допустиму норму!

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що протягом серпня патрульна поліція Кременчука виявила на дорогах району 101 п’яного водія.

А минулого тижня патрульна поліція Кременчука виявила 14 п’яних водіїв та затримала 24 правопорушників. Ми також писали, що у перший день осені, 1-го вересня, у Кременчуці п’яний водій легковика врізався у припарковану машину.