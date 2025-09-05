У Кременчуці патрульні зупинили водія, в якого вміст алкоголю перевищував норму в 12 разів

ГО "Захист держави"
Кременчук — нова точка сили ГО «Захист держави»
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці патрульні зупинили водія, в якого вміст алкоголю перевищував норму в 12 разів

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 171

 

П’яний водій під час комендантської години виїхав на зустрічну смугу руху

За минулу добу патрульні виявили на дорогах району 6-х водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння. У одного з п’яних водіїв вміст алкоголю у крові перевищив допустиму норму майже у 12 разів. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Патрулюючи вулицю Академіка Герасимовича у Кременчуці, правоохоронці зупинили водія автомобіля Infiniti, який під час дії комендантської години виїхав на зустрічну смугу руху. Під час спілкування з чоловіком вони виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд проводився на місці зупинки за допомогою приладу Драгер, результат — 2,37 проміле.

— Керування у стані сп’яніння є грубим порушенням ПДР і створює загрозу для всіх учасників дорожнього руху. Закликаємо водіїв відповідально ставитися до власної безпеки та безпеки оточення. За кожним із випадків ми склали адміністративні матеріали, які будуть направлені до суду, — попереджають правопорушників у патрульній поліції.

Проте, це не рекордний ступінь сп’яніння, з якою деякі кременчуківці сідають за кермо автівок. Наприкінці липня на проспекті Полтавському патрульні зупинили автомобіль, водій якого мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці за допомогою газоаналізатора «Драгер» показав перевищення граничного значення, який здатен обробляти пристрій. Тобто, «Драгер» не зміг обробити «вихлоп» від водія. У медичному закладі лікар підтвердив стан сп’яніння — 3,27 проміле, що в понад 16 разів перевищує допустиму норму!

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що протягом серпня патрульна поліція Кременчука виявила на дорогах району 101 п’яного водія.

А минулого тижня патрульна поліція Кременчука виявила 14 п’яних водіїв та затримала 24 правопорушників. Ми також писали, що у перший день осені, 1-го вересня, у Кременчуці п’яний водій легковика врізався у припарковану машину.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх