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У Кременчуці патрульні зупинили водія, у якого вміст алкоголю в крові у 16 разів перевищував допустиму норму

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 136

 

Через перевищення граничного значення газоаналізатор «Драгер» не зміг обробити «вихлоп» від водія

Патрульна поліція Кременчука продовжує виявляти на вулицях міста водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Про черговий «рекорд» розповіла пресслужба патрульної поліції на своїй сторінці у Facebook.

На проспекті Полтавському патрульні зупинили автомобіль ГАЗ, водій якого мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці за допомогою газоаналізатора «Драгер» показав перевищення граничного значення, який здатен обробляти пристрій. Тобто, Драгер» не зміг обробити «вихлоп» від водія.

У медичному закладі лікар підтвердив стан сп’яніння — 3,27 проміле, що в понад 16 разів перевищує допустиму норму!

Водія відсторонили від керування та склали відповідні адмінматеріали.

Загалом протягом минулих вихідних патрульні виявили 12 водіїв, які керували транспортними засобами з явними ознаками спʼяніння.

 

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що у Кременчуці на проспекті Лесі Українки нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду та залишив місце події. Його вдалося оперативно зупинити завдяки повідомленню очевидця.

А у суботу, 26 липня, неподалік села Клепачі Хорольської громади водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з’їхав у кювет, а після цього намагався підкупити поліцейських.

У квітні ми писали про «рекордне» сп’яніння водія, виявлене патрульними. Тоді вони зупинили водія на Молодіжному за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій раніше притягався до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та не має права керування транспортним засобом. Під час складання адмінматеріалів у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Газоаналізатор «Драгер» показав результат — 2,63 проміле, що майже в 13 разів перевищує допустиму норму.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція нетверезий водій драгер
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