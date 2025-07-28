Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 29 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Бажана, 2, 14, 17
вул. Барвінкова, 1–68
вул. Б.Урбанського, 15–34
вул. Б.Чичибабіна, 1–67
вул. Бузкова, 1–56
вул. В.Баранова, 3–13
вул. В.Винниченка, 11/28–78
вул. В.Кришталя, 1–95А
вул. В.Симоненка, 1–112
вул. Газопровідна, 4–30
вул. Г.Чайки, 1, 29
вул. Гетьманська, 8, 43
вул. Горліса Горського, 3А
вул. Гурамішвілі, 2–8
вул. Д.Апостола, 1/25–12
вул. Д.Галицького, 6–67
вул. Експресівська, 1–80
вул. І.Нагнибіди, 1–64
вул. І.Сіокорського, 1–57
вул. Караванний, 35–53
вул. Кармелюка, 2, 4
вул. Кобзарська, 2–27/74
вул. Козацька, 3–26/24
вул. Комишанська, 2
вул. Кропивницького, 1–66/2
вул. М.Вовчка, 2–34
вул. М.Грушевського, 3–7
вул. М.Калачевського, 3–10
вул. М.Міхновського, 1–57
вул. Мрії, 8, 10
вул. Н.Крюкової, 17
вул. Новомиргородська, 2–52
вул. О.Пчілки, 2А–23
вул. О.Чайки, 1, 29
вул. Полтавський, 3–20А
вул. Правди, 1А–19
пр. А.Ізюмова, 1–25
просп. Лесі Українки, 96
просп. Полтавський, 13–275
вул. Размислова, 2–16, 3–40
вул. Ракетна, 1–27
вул. Рокитнянська, 1–39
вул. С.Кульчинського, 1/47–6
вул. С.Наливайка, 2–18/27
вул. Сосновська, 1/19–49
туп. Айвазовського, 1–21
туп. Фізкультурний, 1
туп. Чайковського, 1–95А
туп. Я.Петруся, 3–22, 3–130
вул. А.Ізюмова, 1А–46
пров. А.Ізюмова, 3–14
пров. Газопровідний, 1–11
пров. Г.Ашкаренка, 1–7/71
пров. Ємельяненка, 3.
вул. Гайдамацька, 59–73
вул. Пілотів, 1–20
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Дербукова, 1–26
вул. Зарічна, 1/9–78/279, 6, 12, 16
вул. Івана Котляревського, 1–30, 19/13
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Кубанська, 1–18
вул. Лебедина, 55–104/19, 106
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Приозерна, 3–7
вул. Сержанта Мельничука, 78–195, 267–291
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Цегельна, 1–36
вул. Чередницька, 30–79, 116А
вул. Червона Гірка, 23
вул. Залізнична, 21–81
вул. Кагамлицька, 1/18–66
вул. Криворудна, 16–20А
вул. Олександра Печерського, 2–60
вул. Івана Приходька, 134–156
вул. Соломії Крушельницької, 1А–63
вул. Гранітна, 5
пров. Давида Гурамішвілі, 1
пров. Заводський, 3–8
пров. Захисний, 3–15
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
пров. Козачий, 24–34
пров. Кремневий, 4–16
пров. Лубенський, 1–59/11
пров. Міклухо-Маклая, 1–22
пров. Північний, 1А–26
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Пшеничний, 2–13
пров. Робітничий, 3–27
пров. Сергія Петренка, 1–33
пров. Сивашський, 2В–30/4
пров. Сорочинський, 2–15
пров. Стрілецький, 9–18
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Токарний, 3–26/14
пров. Уласа Самчука, 17, 18–32
пров. Фабричний, 3–13/1
пров. Чередницький, 4
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
туп. Козачий, 3–10/29
туп. Проточний, 5–38/32
туп. Сінний, 2–30
пр. Зональний, 2–7
пр. Юнацький, 2, 6А
просп. Лесі Українки, 1/14–13/17
просп. Полтавський, 15–23
просп. Свободи, 15.
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64–80, 121 (м. Кременчук)
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2
вул. Європейська, 60А.
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