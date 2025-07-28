Помер Володимир Куляба — колишній заступник директора «АвтоКрАЗу»

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Володимир Порфирійович Куляба — це людина, яка присвятила все своє життя Кременчуцькому автозаводу

Сьогодні стало відомо про смерть Володимира Порфирійовича Куляби — людина, яка присвятила все своє життя Кременчуцькому автозаводу (КрАЗ). Він пройшов шлях від заступника начальника автоматного цеху до начальника відділу запасних частин, а згодом — до заступника директора автозаводу зі збуту. Під його керівництвом автомобілі КрАЗ вирушали в усі куточки світу.

Володимир Куляба був талановитим керівником, щирою та відкритою людиною, яку з теплотою згадують ветерани «АвтоКрАЗу».

Поховання відбудеться у вівторок, 29-го липня. Відспівування покійного о 10.50. в Храмі Іоанна-Воїна (провулок Квітки Цісик, 20).

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та друзям покійного.