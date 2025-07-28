Нетверезий водій у Кременчуці скоїв ДТП і втік: зупинили завдяки небайдужим містянам

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 63

У Кременчуці на проспекті Лесі Українки нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду та залишив місце події. Його вдалося оперативно зупинити завдяки повідомленню очевидця.

За даними патрульної поліції, водій автомобіля Volkswagen Transporter при русі заднім ходом не переконався в безпечності маневру і в’їхав у припаркований Subaru Forester. Після цього він залишив місце аварії.

Очевидці викликали поліцію та допомогли зупинити порушника. Під час спілкування інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився проходити медичний огляд. Також у нього не було поліса обов’язкового страхування.

На чоловіка склали адміністративні протоколи, а від керування транспортом його відсторонили.