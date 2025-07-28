Нетверезий водій у Кременчуці скоїв ДТП і втік: зупинили завдяки небайдужим містянам

Поліція склала адмінпротоколи
У Кременчуці на проспекті Лесі Українки нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду та залишив місце події. Його вдалося оперативно зупинити завдяки повідомленню очевидця.
За даними патрульної поліції, водій автомобіля Volkswagen Transporter при русі заднім ходом не переконався в безпечності маневру і в’їхав у припаркований Subaru Forester. Після цього він залишив місце аварії.
Очевидці викликали поліцію та допомогли зупинити порушника. Під час спілкування інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився проходити медичний огляд. Також у нього не було поліса обов’язкового страхування.
На чоловіка склали адміністративні протоколи, а від керування транспортом його відсторонили.
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