Підприємця з Пирятина звинувачують у торгівлі нелегальним дизпальним

Правоохоронці звинувачують підприємця з Пирятина у зберіганні та збуті нелегально виготовленого дизельного пального. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 28 липня.
Під час обшуку місця зберігання і збуту підакцизного товару правоохоронці вилучили 1300 літрів дизельного пального вартістю близько 80 тис. грн. Наразі на пальне накладено арешт.
Слідство встановило, що підприємець вже мав судимість за таке ж правопорушення. Йому інкримінують незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального (ч. 2 ст. 204 КК України).
Нагадаємо, у Кременчуцькому районі викрили організовану групу, яка виготовляла та збувала пальне.
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