Надзвичайні новини

У Кременчуці на Молодіжному стався конфлікт між чоловіком на кріслі колісному та поліцією: що відомо

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 132

 

На місце події згодом приїхала і «швидка»

Сьогодні, 24 жовтня, близько 15.40 у Кременчуці у мікрорайоні Молодіжний на зупинці Героїв України стався конфлікт між чоловіком на кріслі колісному та правоохоронцями. Відео з місця події публікують користувачі у соцмережах.

Ми звернулися за коментарем щодо ситуації до пресслужби батальйону патрульної поліції. Як повідомила старша інспекторка пресслужби Олена Власенко, чоловік перебував за кермом автомобіля із ознаками алкогольного сп’яніння. Його зупинили патрульні, проте він почав агресивно поводитися та намагався втекти з місця пригоди. Також кидався на одного із патрульних.

Згодом на місце події приїхала і «швидка».

Нагадаємо, вже упродовж двох днів у Кременчуці патрульні щодня виявляють сімох водіїв із ознаками алкогольного сп'яніння.


0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Х Кременчук Джерело відео: Х Кременчук
Теги: конфлікт патрульна поліція нетверезий водій
