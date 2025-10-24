На Полтавщині чотирьох осіб звинувачують у постачанні наркотиків у слідчий ізолятор

У цій справі фігурувала і жінка, яка загинула під час теракту у Миколаєві

На Полтавщині судитимуть чотирьох осіб, яких підозрюють у постачанні наркотичних і психотропних речовин до слідчого ізолятора. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура 24 жовтня.

За даними слідства, наприкінці 2024 року двоє ув’язнених у державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23» організували канал постачання наркотиків. До схеми вони залучили двох знайомих чоловіків, а також дружину одного з ув’язнених.

Зовні учасники угруповання купували метадон і метамфетамін, після чого передавали їх у посилках до СІЗО, стверджують у прокуратурі. Заборонені речовини ховали у продуктах та одязі. Усередині установи «товар» збували наркозалежним ув’язненим по 1,5–2 тисячі гривень за грам, йдеться у заяві правоохоронців.



