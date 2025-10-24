ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чотирьох осіб звинувачують у постачанні наркотиків у слідчий ізолятор

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 43

У цій справі фігурувала і жінка, яка загинула під час теракту у Миколаєві

На Полтавщині судитимуть чотирьох осіб, яких підозрюють у постачанні наркотичних і психотропних речовин до слідчого ізолятора. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура 24 жовтня.

За даними слідства, наприкінці 2024 року двоє ув’язнених у державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23» організували канал постачання наркотиків. До схеми вони залучили двох знайомих чоловіків, а також дружину одного з ув’язнених.

Зовні учасники угруповання купували метадон і метамфетамін, після чого передавали їх у посилках до СІЗО, стверджують у прокуратурі. Заборонені речовини ховали у продуктах та одязі. Усередині установи «товар» збували наркозалежним ув’язненим по 1,5–2 тисячі гривень за грам, йдеться у заяві правоохоронців.


Прокуратура кваліфікувала дії чоловіків за ч.2 ст. 307 КК України — незаконне придбання, зберігання та збут наркотиків у місцях позбавлення волі, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне провадження щодо дружини одного з ув’язнених закрили, адже вона загинула під час теракту в Миколаєві у лютому 2025 року. За даними Миколаївської обласної прокуратури, жінка мала передати місцевому жителю сумку з грошима, у якій був замаскований вибуховий пристрій. 

Нагадаємо, нещодавно у Заводському районному суді Миколаєва продовжили строки запобіжних заходів — тримання під вартою — обвинуваченим у справі щодо вибуху, який стався 14 лютого 2025 року біля магазину та кафе в центрі міста. У теракті, унаслідок якого загинули військові, звинувачують чотирьох жителів Полтавщини віком від 14 до 17 років.

За даними слідства, вибуховий пристрій до магазину принесла жінка. У момент, коли поруч проїжджали військові автомобілі, пролунав вибух. Троє працівників Центру протимінної діяльності загинули на місці, ще шестеро дістали поранення, один із них помер у лікарні. Пошкоджено кілька автомобілів і приміщення закладу.


Автор: Телеграф
Теги: прокуратура наркотики теракт
Вверх