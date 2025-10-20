Теракт у Миколаєві: обвинуваченим підліткам з Полтавщини продовжили строки запобіжних заходів

У Миколаєві триває суд над чотирма підлітками з Полтавщини, яких обвинувачують у теракті, що внаслідок якого загинули військові
У Заводському районному суді Миколаєва продовжили строки запобіжних заходів — тримання під вартою — обвинуваченим у справі щодо вибуху, який стався 14 лютого 2025 року біля магазину та кафе в центрі міста. У теракті, унаслідок якого загинули військові, звинувачують чотирьох жителів Полтавщини віком від 14 до 17 років. Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними слідства, вибуховий пристрій до магазину принесла жінка. У момент, коли поруч проїжджали військові автомобілі, пролунав вибух. Троє працівників Центру протимінної діяльності загинули на місці, ще шестеро дістали поранення, один із них помер у лікарні. Пошкоджено кілька автомобілів і приміщення закладу.
Правоохоронці Миколаївщини та Полтавщини спільно встановили місце виготовлення вибухівки та осіб, причетних до її створення. За інформацією слідства, це підлітки з Нових Санжар, які погодилися виконати завдання за гроші.
Слідство триває у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людей).
Раніше у Службі безпеки України розповідали, що у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами контактів із ФСБ, а також компоненти для виготовлення вибухівки.
