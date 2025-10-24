Можливий конфлікт з водієм Mazda: прокуратура розповіла нові деталі тарану авто в центрі Кременчука

У Кременчуці правоохоронці перевіряють версії і мотиви вчинення злочинів чоловіком, якого підозрюють у тарані авто в центрі міста та у незаконному поводженні зі зброєю. Так, можливо, що підозрюваний міг мати давній конфлікт з водієм червоної Mazda. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів перший заступник керівника Кременчуцької окружної прокуратури Артур Гаврильченко 24 жовтня.
Наразі проводяться відповідні експертизи, розповів Артур Гаврильченко. На початку наступного тижня буде готовий відповідний висновок щодо розміру збитків завданих власникам автомобілів.
16 вересня у центрі Кременчука на вулиці Лейтенанта Покладова сталась дорожньо-транспортна пригода. За словами очевидців, чоловік на машині камуфляжного забарвлення протаранив дві припарковані машини.
Чоловіка відшукали, у нього вдома провели обшуки. Під час обшуків правоохоронці знайшли п’ять гранат та понад 600 набоїв, в авто виявили холодну зброю.
За даними слідчих, чоловік — учасник бойових дій, є особою з інвалідністю та має на утриманні дітей. Його демобілізували за станом здоров'я, розповів прокурор.
19 вересня чоловіку оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеннях за ч.ч 1,2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.3 ст. 296 (Хуліганство). У цей же день Автозаводський райсуд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Прокуратура про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оскільки суд застосував до підозрюваного домашній арешт, прокуратура планувала подавати апеляційну скаргу на рішення слідчого судді.
22 жовтня Автозаводський районний суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою.
За його словами, чоловікові може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.
