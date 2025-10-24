Можливий конфлікт з водієм Mazda: прокуратура розповіла нові деталі тарану авто в центрі Кременчука

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 233

Підозрюваному може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі

У Кременчуці правоохоронці перевіряють версії і мотиви вчинення злочинів чоловіком, якого підозрюють у тарані авто в центрі міста та у незаконному поводженні зі зброєю. Так, можливо, що підозрюваний міг мати давній конфлікт з водієм червоної Mazda. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів перший заступник керівника Кременчуцької окружної прокуратури Артур Гаврильченко 24 жовтня.

— Одна з версій, яка перевіряється — це з’ясування стосунків з особою, яка перебувала в червоному автомобілі. Стосовно водія автомобіля Lanos, який стояв поруч, можу з певністю сказати, що там випадково власник став жертвою протиправних дій підозрюваного. Постраждалих немає, — сказав прокурор.

Наразі проводяться відповідні експертизи, розповів Артур Гаврильченко. На початку наступного тижня буде готовий відповідний висновок щодо розміру збитків завданих власникам автомобілів.

Що відомо про цю справу, хто підозрюваний, і які є рішення суду

16 вересня у центрі Кременчука на вулиці Лейтенанта Покладова сталась дорожньо-транспортна пригода. За словами очевидців, чоловік на машині камуфляжного забарвлення протаранив дві припарковані машини.

— Вказані дії супроводжувались в адресу випадкових перехожих нецензурною лайкою. Після чого (аварії — ред.) особа зникла з місця події, — розповів Гаврильченко.

Чоловіка відшукали, у нього вдома провели обшуки. Під час обшуків правоохоронці знайшли п’ять гранат та понад 600 набоїв, в авто виявили холодну зброю.

За даними слідчих, чоловік — учасник бойових дій, є особою з інвалідністю та має на утриманні дітей. Його демобілізували за станом здоров'я, розповів прокурор.

19 вересня чоловіку оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеннях за ч.ч 1,2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.3 ст. 296 (Хуліганство). У цей же день Автозаводський райсуд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокуратура про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оскільки суд застосував до підозрюваного домашній арешт, прокуратура планувала подавати апеляційну скаргу на рішення слідчого судді.

22 жовтня Автозаводський районний суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою.

— Органами досудового розслідування задокументовано ряд випадків, коли особа залишала місце проживання без дозволу слідчого прокурора або суду. У зв’язку з чим прокурором спільно зі слідчим подано клопотання про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою, — розповів перший заступник керівника прокуратури.

За його словами, чоловікові може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно Новосанжарський районний суд Полтавської області обрав запобіжний захід для сержанта Національної гвардії України, уродженця Кременчука, якого обвинувачують у смертельній дорожньо-транспортній пригоді та спробі незаконного заволодіння чужим автомобілем.