Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині нацгвардійця звинувачують у смертельній ДТП: він був п’яним — ухвала суду

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 1 642

Чоловік також проходить у справі про спробу незаконного заволодіння Land Rover. Обвинувачений разом зі співслужбовцем їхав з Кременчука до Полтави

Новосанжарський районний суд Полтавської області обрав запобіжний захід для сержанта Національної гвардії України, якого обвинувачують у смертельній дорожньо-транспортній пригоді та спробі незаконного заволодіння чужим автомобілем. Про це стало відомо з ухвали суду за 21 жовтня. 

За даними слідства, ввечері 24 серпня нацгвардієць їхав разом зі співслужбовцем із Кременчука до Полтави автомобілем Hyundai Terracan. Обидва, за версією обвинувачення, перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Під час руху біля села Чорноглазівка чоловіки помітили Land Rover, який їхав тією ж дорогою. За версією правоохоронців, вони намагалися змусити водія зупинитися, щоб забрати його авто. Водій встиг зателефонувати на лінію «102» і повідомити про напад. Після цього йому вдалося продовжити рух, втім військові вирішили переслідувати авто.

Згодом, уже поблизу села Лелюхівка, водій Hyundai, за даними слідства, не впорався з керуванням — машина злетіла з дороги в річку та перекинулася. Пасажир, який був разом із ним, загинув.

Суд дійшов висновку, що обвинувачений може переховуватися від суду або впливати на свідків, тому залишив його під вартою на 60 діб, до 19 грудня 2025 року. Водночас визначено можливість звільнення під заставу — 242 240 гривень (80 прожиткових мінімумів). 

Обвинувачення пред’явлено за ч.3 ст. 286-1 (порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть) та ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 289 (замах на незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою).

Нагадаємо, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області 17 жовтня дозволив слідчим отримати дані мобільного зв’язку водія мікроавтобуса, жителя Кременчука, у справі про аварію, яка сталась наприкінці серпня у Світловодську. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало троє підлітків, один з них помер в лікарні. 

Джерело фото: rivne.rayon.in.ua
Теги: НГУ аварія
Вверх