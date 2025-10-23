Суд дозволив отримати дані зв’язку водія з Кременчука, який збив дітей у Світловодську

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 201

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області 17 жовтня дозволив слідчим отримати дані мобільного зв’язку водія мікроавтобуса, жителя Кременчука, у справі про аварію, яка сталась наприкінці серпня у Світловодську. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало трьоє підлітків, один з них помер в лікарні. Про це стало відомо з ухвали суду.

За даними слідства, 30 серпня близько 12.56 на автодорозі Р-10 Канів–Чигирин–Кременчук, у межах Світловодської громади, водій Mercedes-Benz 311 CDI збив трьох малолітніх пішоходів. Діти отримали травми, їх доставили до лікарні.

27 вересня один із постраждалих помер у реанімації.

Слідчі підозрюють, що житель Кременчука міг незаконно перевозити пасажирів, не маючи офіційного працевлаштування. Тому поліція клопотала про тимчасовий доступ до даних його мобільного телефону, щоб з’ясувати, з ким він спілкувався перед аварією та чи мав контакт із пасажирами автобуса.

Суд задовольнив це клопотання й дозволив отримати інформацію від мобільного оператора. Справу розслідують за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті — 3-8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Додамо, раніше Суспільне з посиланням на дані правоохоронців та медиків писали про двох постраждалих в аварії. Обоє перебували в тяжкому стані після аварії, вони були у комі, розповів журналістам керівник дитячої Кіровоградської обласної лікарні Василь Хорощак.