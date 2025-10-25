Поліція розповіла подробиці конфлікту з водієм, що стався у Кременчуці на Молодіжному

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 405

Учора, близько 16.00, патрульні зупинили водія автомобіля АЗЛК 2140, який порушив правила дорожнього руху. Чоловік поводився агресивно та мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та позбавлений права керування на 10 років.

Пройти огляд на стан сп’яніння водій відмовився. Патрульні відсторонили його від керування та склали адміністративні матеріали:

протокол за ч. 4 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права;

протокол за ч. 3 ст. 130 КУпАП — відмова від проходження огляду на стан сп’яніння;

постанова за ч. 2 ст. 122 КУпАП — порушення розташування ТЗ на проїзній частині.

Нагадаємо, учора ми писали, що в Кременчуці на Молодіжному стався конфлікт між чоловіком на кріслі колісному та поліцією. Відео з місця події оприлюднили у соцмережах.

Учора ми також повідомляли, що вже упродовж двох днів у Кременчуці патрульні щодня виявляють сімох водіїв із ознаками алкогольного сп'яніння