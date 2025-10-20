Минулого тижня патрульна поліція Кременчука виявила 20 п’яних водіїв та затримала 19 правопорушників

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 81

Лише протягом минулої доби патрульні поліцейські виявили та задокументували 7 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 13 по 19 жовтня):

опрацювали 353 виклики від громадян;

затримали 19 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;

виявили 20 водіїв з ознаками сп’яніння;

оформили 763 адміністративних матеріали, із яких 732 — за порушення правил дорожнього руху.

Лише протягом минулої доби патрульні поліцейські виявили та задокументували 7 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння. По кожному з випадків складені адміністративні матеріали, які будуть направлені до суду.

Коли штраф за порушення ПДР можна сплатити у зменшеному розмірі, коли у повному та як уникнути подвійної сплати

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, близько 13.30 на автодорозі неподалік одного з сіл Пирятинської громади сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода - зіткнулися легковий автомобіль Hyundai Accent та вантажівка Daf. Внаслідок ДТП загинули троє людей: двоє — на місці події, ще одна особа — під час реанімаційних заходів.

Ми також писали, що увечері 18 жовтня в Кременчуці нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Правоохоронці встановили, що водій Opel, рухаючись із небезпечною швидкістю не впорався з керуванням та врізався у легковик Daewoo. Під час огляду керманич Opel мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат — 2,42 проміле, що у 12 разів перевищення допустимий рівень.

На фронті воює 10% поліцейських: у МВС пояснили чому це максимально можлива кількість

«Кременчуцький Телеграф» багато розповідав про те, що поліцейські не тільки забезпечують правопорядок у тилу, а й воюють на фронті, захищаючи нас від рашистської навали.

5 липня, в Полтаві та Кременчуці попрощалися з лейтенантом поліції Валерієм Багрінцевим, який віддав своє життя захищаючи Україну. Він загинув 2 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після початку повномасштабної війни Валерій разом із родиною переїхав на Полтавщину, де продовжив службу в поліції. У червні 2024 року він добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення Головного управлінні Нацполіції в Полтавській області. Отримав смертельне поранення внаслідок мінометного обстрілу в районі Покровська.

#Безтебе… «Хочу, щоб люди знали, що поліцейські теж воюють і гинуть за Україну», — дружина загиблого Валерія Багрінцева просить підтримати петицію

25 червня Полтавщина попрощалася з полеглим воїном. Старший сержант поліції Анатолій Олешко загинув під час виконання бойового завдання в районі Покровська на Донеччині.

Нещодавно ми писали, що у Кременчуцькій РВА рідним полеглих у бою за Україну захисників передали посмертні нагороди. Орденами «За мужність» III ступеня посмертно відзначили молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука. Обидва захисники з Кременчуцького району. Вони воювали у лавах Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

Офіцерів спецпідрозділу поліції Полтавщини «КОРД» нагородили за виконання бойових завдань

У квітні ми писали, що офіцерів поліції Антона Сурженка та Павла Грищука посмертно нагородили відзнаками «За оборону України».

28 травня під молитву українського націоналіста у Краматорську та Кременчуці попрощалися з сержантом поліції Олександром Батуріним, який загинув в бою на Донеччині. Він воював у складі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького). Загиблого Героя поховали у Кременчуці на Свіштовському кладовищі.

Торік у Кременчуці провели в останню путь захисника України Романа Зеленського. Він був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва та старшим лейтенантом поліції.

Поліцейські на фронті: начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов відвідав колег на передовій

Ми також писали, що близько 80 поліціянтів Полтавщини були нагороджені відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороди отримали спецпризначенці, а також поліціянти різних територіальних підрозділів області, які з перших днів повномасштабного вторгнення гідно виконують бойові завдання у складі Сил безпеки й оборони України.