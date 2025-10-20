У Кременчуці нетверезий водій спричинив ДТП — патрульні

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 201

Водій не впорався з керуванням автівкою — у крові виявили 2,42 проміле алкоголю

У суботу, 18 жовтня, близько 22.00 у Кременчуці на вулиці Академіка Герасимовича нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомили у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

На місці правоохоронці встановили, що водій Opel, рухаючись із небезпечною швидкістю, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та врізався у легковик Daewoo.

Під час огляду керманич Opel мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат — 2,42 проміле, що вказує на значне перевищення допустимої норми.

На водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди) та ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).

