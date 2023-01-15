Як знезаразити воду та профілактика захворювань, що передаються через неї

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 118

Способи та правила, які допоможуть не померти від вживання води

Не секрет, що споживання води з колодязів, прибудинкових свердловин і річок може бути потенційно небезпечним. Бактерії, які спричиняють захворювання, тривалий час живуть та розмножуються у воді. Тому воду з таких джерел необхідно очистити.

За інформацією Кременчуцького районного відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», це можна зробити самостійно в домашніх умовах.

Перед очищенням воду потрібно оцінити за кольором та запахом.

Вода не повинна бути забарвленою: подивіться на воду в білому або прозорому посуді на білому фоні. Наберіть половину або 1/3 об'єму пляшки та інтенсивно її потрусіть. Якщо на поверхні є піна, то така вода не придатна для споживання. Перевірте запах води. Якщо є хімічний, бензиновий, трупний або інший неприємний/підозрілий запах, то воду заборонено використовувати для пиття та готування їжі.

Якщо вода пройшла тест на колір та запах, то її можна знезаразити.

Способи знезараження води

Кип’ятіння

Це найбільш надійний спосіб. Кип’ятіть воду протягом 10 хвилин, після чого дайте їй 30 хвилин відстоятися та охолонути природним шляхом.

Чим довше ви кип’ятите воду, тим краще — більше потенційних вірусів буде знищено. Після охолодження воду потрібно обережно злити, не збовтавши осад, який зібрався на дні.

Зберігайте кип’ячену воду в закритій тарі. Якщо є можливість, відстояну кип’ячену воду можна додатково очистити за допомогою побутового фільтра для води.

Якщо немає можливості термічно знезаразити воду, можна це зробити хімічними речовинами.

Таблетки з активним хлором

Є спеціальні препарати з вмістом активного хлору у вигляді таблеток. Перед використанням вивчіть інструкцію: на який об’єм води вони розраховані та скільки часу потрібно для знезараження.

Такі таблетки мають антибактеріальні властивості та великий термін придатності.

Йод

Якщо спеціальних таблеток з хлором немає, то можна використати спиртовий розчин йоду. Використовуйте цей метод у крайніх випадках!

На літр води достатньо 3-4 крапель йоду. Перед споживанням води почекайте годину.

Така вода буде мати характерний смак, але так ви уникнете зневоднення.

Якщо є можливість, після знезараження йодом воду слід профільтрувати через побутовий фільтр.

Важливо! Особам з ураженою щитоподібною залозою краще утриматись від споживання надмірних доз йоду.

Марганцівка

Цей спосіб підійде для очищення води у невеликих об’ємах.

Для знезараження 1 літру потрібно 1-2 грами розчину марганцівки або кілька кришталиків. Після цього вода має стати блідо-рожевого кольору. Якщо вода буде яскраво-рожевого відтінку, це може призвести до подальших проблем із кишківником.

Розчин потрібно відстояти пів години, а потім акуратно процідити, або пропустити через побутовий фільтр, залишивши осад на дні.

Активоване вугілля

Цей метод дозволяє прибрати неприємний запах води та незначні домішки й шкідливі речовини.

На літр води потрібно 5 таблеток. Для збільшення ефекту таблетки краще подрібнити.

Подрібнені таблетки потрібно загорнути в марлю або іншу тканину, аби пил не потрапив у чисту воду. Потрібно почекати щонайменше 8 годин, аби вода знезаразилась.

Правила профілактики інфекційних захворювань, які передаються через воду

Пийте тільки кип’ячену або продезінфіковану питну воду.

Часто мийте руки безпечною водою з милом, коли повертаєтеся додому, після відвідування туалету, перед і під час приготування їжі та прийому їжі.

Для приготування їжі користуйтесь кип’яченою або бутильованою водою.

Ретельно готуйте та безпечно зберігайте їжу.

Воду з відкритих водойм можна використовувати тільки для технічних цілей.

Не вживайте лід, якщо не впевнені, що він зроблений з безпечної води.

- Якщо з’являються ознаки інфекційних захворювань - підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі в животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників тощо, то негайно зверніться по медичну допомогу, не допускайте самолікування, - наголосив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

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