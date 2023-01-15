У Полтаві 19-річний водій врізався у бетонну опору

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14 січня близько 20.20 у Полтаві на перехресті вулиць Європейської, Кагамлика та Раїси Кириченко 19-річний водій на легковому автомобілі Honda не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся з бетонною опорою. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав водій та 20-річний пасажир, яких із травмами госпіталізували до 1-ї міської лікарні Полтави.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.