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«Працювати на бензині дуже дорого». Як відключки відобразилися на кременчуцькому бізнесі

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 528 Коментарів: 1

 

Бізнесу довелось швидко переорієнтуватися, аби продовжити роботу

Відключки світла кременчужани відчули не лише в оселях. Бізнесу довелось швидко переорієнтуватися, аби продовжити роботу. Хтось придбав генератори та продовжив працювати, хтось просто скоротив кількість робочих годин. Як це позначилось на малому та середньому бізнесі, і чи довелось через закупівлю та використання генераторів підвищувати цінни на послуги? Ми поспілкувалися із кременчуцькими підприємцями.

«Ціни не підвищуємо»

- Ситуація дійсно важка, – ділиться із нами власник мережі магазинів. – Відключення світла, використання генераторів збільшує навантаження на бізнес. Потрібно закладати витрати на придбання альтернативного джерела живлення, пального та інших матеріалів.

Чи відображається це на вартості товарів?

– Ні, ціни не підвищуємо, адже купівельна спроможність також обмежена. Тому доводиться працювати, не ставлячи перед собою за мету отримання прибутку. Зараз, якщо вийшов в нуль, то вже пощастило. Наша мета зберегти колектив та покупців. Ми скоротили кількість робочих годин, підключається обладнання під час відключення.

У нашій мережі по колу працюють 7 генераторів. Вони «з'їдають» приблизно 1,5 літри пального на годину, тобто 75 грн у грошовому еквіваленті. І це невеликі генератори. А є такі, що споживають по 3-4 літри на годину.

- Скільки бізнесу доводиться вкладати в закупівлю альтернативних джерел?

– Для невеликого магазину мінімальна ціна 30-35 тис. грн, у середньому – 60 тис. грн. А якщо бізнес більший, то вартість обладнання від 100 тис грн. І потрібний не один генератор.

Чи є можливість працювати на генераторі у разі повного блекауту?

– Усі ці маленькі генератори не розраховані на таке навантаження. Наприклад, потрібно змінювати масло кожні 50 годин. Грубо кажучи, такі генератори відпрацюють 300-400 годин та почнуть помирати. Такі невеликі генератори більше на підхваті. Вони не призначені, аби працювати по 8 годин на день, хоча працювали, бо немає іншого виходу.

Аби працювати безперервно, потрібно обладнання іншого рівня, яке коштує від 400 тис. грн. На мою думку, має місце популізм: намагаються зберегти низьку вартість електроенергії, тож частіше її відключають. А в результаті бізнес має витрачати набагато більше коштів на генератори та їх роботу, бо працювати на бензині дуже дорого.

«Заздалегідь готувалися до усіх сценаріїв»

– Ми заздалегідь готувалися до таких відключок та вже розробили певну тактику роботи, – розповідає керівник кременчуцького ресторану української кухні. - Ми часто працюємо на виїзних святах, тож у нас вже були генератори. Також ми зробили достатній запас пального. Якби у нас не було обладнання, то потрібно було б придбати щонайменше два генератори вартістю від 60 тис. грн.

Як позначається робота з генератором на бізнесі? Чи довелось піднімати ціни?

– Ми більше прив'язані до робочого місця, адже доводиться постійно перемикати джерело електроенергії. Вартість роботи генератора у день обходиться у 1000 грн. Дорого, але ми не піднімаємо вартість страв та наших послуг. Я знаю випадки, коли на деяких заправках, коли купуєш каву під час відключення світла, потрібно доплатити 5 грн через роботу генератора. Ми не підіймаємо цін. Під час відключень готували каву на газу, у турці. Коли зовсім не було світла, готували на дровах, робили перші та другі страви на мангалі. Приміщення опалюється камінами на дровах.

Ми заздалегідь готувалися до всіх сценаріїв. На початку війни пробили власну свердловину, щоб була вода навіть у разі відключення. Єдина проблема, з якою зіткнулися – не працювала підкачка води в централізованій системі водовідведення.

Усі корпоративи провели вдало. Перемикання світла займало кілька хвилин: клієнти цей момент практично не відчули. Заздалегідь приготували свічки та гірлянди, що працюють від батарейок. Тож на наших гостях відключення світла практично не позначилось, але дало додаткове навантаження на бізнес. Ми не скаржимося, ставимося з розумінням до всіх ситуацій і намагаємося «не розхитувати човен». Хлопцям в окопах гірше.

Чи довелось змінювати асортимент, скорочувати частину персоналу?

– Персонал ми не скорочували, тому що у нас доволі великий обсяг роботи. Також з перших днів війни ми зайнялись волонтерською діяльністю - харчуванням військових, тож у нас є волонтерські зобов'язання і «руки» потрібні. Кардинальних змін у меню не довелося робити: ми спеціалізуємось на українській кухні, тож страви готуються одразу перед подачею. Тобто не вимагається довгого зберігання продуктів. Задля економії електроенергії ми зменшили кількість працюючих морозилок та холодильників. Продукти купуємо день у день. У морозилці та холодильниках переважно зберігаються продукти лише для волонтерської діяльності. Молочні продукти ми перевели на щоденну доставку.

«Просто скоротили години роботи»

– При вимкненні електроенергії ми не працюємо, - розповідає власник кременчуцького кафе. - Генератор не купували, адже кафе розташоване у житловому будинку, від його роботи стоятиме шум: не хочемо скандалів із сусідами. Та й порахували, що так фінансово вигідніше: краще просто призупинити роботу, аби не страждало обладнання.

Також скоротили години роботи: з 12.00 до 19.00, раніше працювали до 22-ї. Моя особиста думка, якщо буде повне відключення світла, як то кажуть блекаут, то генератор не врятує. Адже це харчова промисловість. Повинна бути вода в крані, працюючий санвузол. А без світла цього немає. Тож, як на мене, краще зменшити години роботи, щоб менше використовувати освітлення ввечері та зберегти якість роботи.

Чи рентабельно зараз працювати?

- Так, зараз у всіх йде «плюс», адже у нас багато переселенців, зокрема з Харкова. Людей стало більше, споживацька можливість змінилась, тому і працювати можна менше годин.

«Відключення світла дуже вплинули на заробітки»

- Підприємцям доводиться витрачати кошти, аби була змога працювати, - каже перукар Олена. - Якщо до магазину люди йдуть постійно, то робота генератора окупається. У перукарні інша ситуація. У нас генератор «їв» десь 600 грн на день. Але ці затрати не завжди окупалися.  Були дні, коли клієнтів у перукарні було зовсім мало. Бо все залежить від кількості людей.

Виникають й інші складнощі. На фарбування волосся брали лише на ранок, бо за ніч вода у бойлері нагрівалась і ще була гаряча. На другу половину дня вже не брали, бо бойлер не встигав нагріватися.

Фен працює не на повну потужність та швидкість. Час роботи також довелось скоротити і вранці, і ввечері. На заробітках це, звичайно, також суттєво відобразилось.

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Автор: ОЛЕНА Яремко
Теги: бізнес генератори відключення світла кафе магазини перукарня ресторан интервью
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Коментарі: 1

360
Andron777:
Сьогодні, 15:25

Для невеликих магазинів в інтернеті повно генераторів від 15000 до 25000. В характеристиках пишуть, що при номінальній нагрузці 2500 Вт генератор витрачає десь приблизно до 0,5л пального. До чого тут ці скиглення шо дуже дорого? А людям не дорого сидіти на мінімалці при космічних цінах на продукти? В нуль вони виходять... А самі за що живете? Божим духом харчуєтесь?


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