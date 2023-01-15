Пошук роботи та основи фінансової грамотності: новий серіал від «Дія.Цифрова освіта»

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 192

Нам завжди хочеться жити краще: мати кращу роботу, заробляти більше та бути впевненими в тому, що ми матимемо гідну пенсію. Але як знайти найкращу для себе роботу? Як вилізти з боргової ями? Як забезпечити себе та свою сім’ю? Ці питання стали ще гострішими під час війни.

Відповіді на ці питання можна знайти у новому освітньому серіалі «Базові принципи працевлаштування та фінансової грамотності» на платформі «Дія.Цифрова освіта».

За інформацією Міністерства цифрової трансформації України, це безоплатний курс, який буде корисний активним громадянам, молоді та вимушеним переселенцям.

Кожна серія присвячена певній темі та розповідає про:

працевлаштування - з чого почати;

пошук роботи та як її отримати;

основи фінансової грамотності;

персональний бюджет та фінансове планування;

депозити та кредити.

Тривалість курсу – 5 серій по 7-17 хвилин.

Дивитися освітній серіал «Базові принципи працевлаштування та фінансової грамотності» можна за посиланням.

Довідково: курс розробили студенти Київської Школи Економіки в межах програми UPSHIFT за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства цифрової трансформації України для платформи «Дія.Цифрова освіта». Його зміст є відповідальністю учасників програми UPSHIFT та необов'язково відображає позицію ЮНІСЕФ.