«Дарує казку акварель»: у Горішніх Плавнях відкрилася виставка художниці Наталії Вітязь

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13 січня відбулося урочисте відкриття виставки «Дарує казку акварель» художниці Наталії Вітязь у виставковій залі Краєзнавчого музею м. Горішні Плавні.

Наталія Вітязь – художниця з Харкова, яка на даний момент проживає у Диканці, є членом харківської організації Національної спілки художників України.

На виставці представлена 21 робота із творчого доробку мисткині. Картини були привезені із Диканьки.

На жаль, сама художниця не змогла особисто потрапити на відкриття, але насолодитися її творчістю зібралася ціла зала поціновувачів мистецтва.

Під час презентації директорка краєзнавчого музею Марина Безсмольна заочно привітала авторку робіт з відкриттям та подякувала їй за співпрацю. Також захід супроводжував виступ чарівних танцівниць колективу східного танцю «Аль-Джана» місцевого ЦД та ЮТ.

Відвідати виставку можна до 24 лютого за адресою: м. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 40.

Графік роботи:

вівторок – субота з 9.00 до 18.00;

обідня перерва з 13.00 до 14.00;

неділя, понеділок – вихідні.

Телефон для довідок: 067 252 0721.

Раніше ми писали, що у Горішніх Плавнях відбулася персональна виставка робіт кременчуцького художника Віктора Кобеляцького «Діти сонця».