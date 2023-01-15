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Тиждень Дiви проведуть безцiльно, а Риби вiдчують себе на висотi: гороскоп на 16-22 січня

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 127

 

Дізнайтеся, які дні протягом тижня будуть сприятливими, а які – ні

Овен (21.03-20.04)
Не виключенi розчарування Овнiв, пов`язанi з невдачами у професiйному i особистому життi. Зiрки не виключають появи на шляху Овнiв невеликих труднощiв, особливо якщо їхнi задуми або заплановані справи вiдносяться до розряду ризикованих. Не виключено, що Овнiв-пiдприємцiв намагаються заплутати або ошукати. Сприятливi днi: 17, 22; несприятливi: 19.

Телець (21.04-21.05)
Можливі сильнi головнi болi, нервовi зриви через перевтому. Природнi недовiрливiсть i обережнiсть перешкоджатимуть успiху Тiльця у всiх його починаннях. Багато людей, що народилися пiд цим знаком, впадуть в стан затяжної депресiї. Тiльцям доведеться попрацювати бiльше звичайного, але засмучуватися iз цього приводу не варто, оскiльки вашi старання будуть помiченi i винагородженi. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 21.

Близнюки (22.05-21.06)
Тиждень несе подвiйну характеристику. Ймовiрно, обмани, наклеп або нерозумiння заважатимуть духовному i творчому розвитку Близнюкiв. Можливо, у них з`являться новi спiвробiтники, якi вплинуть на їхнiй свiтогляд. Небезпечний тиждень, що обiцяє труднощi в сiмейних i професiйних взаєминах. Надiї швидше за все не збудуться, а мрiї так i залишаться мрiями. Сприятливi днi: 16, 22; несприятливi: 21.

Рак (22.06-22.07)
Ймовiрне певне зниження енергетичного потенцiалу. Ракiв може пiдвести iнтуїцiя. Можливе несподiване погiршення матерiального становища. Деяким Ракам доведеться розлучитися з мрiєю про подорож. У стосунках з коханою людиною намiчається розставання. Раку здасться, що його стосунки з обранцем настiльки умовнi i поверхневi, що не варто продовжувати їх. У даному випадку благополуччя залежатиме не тiльки вiд волi i рiшення Ракiв. Сприятливi днi: 17, 21; несприятливi: 18.

Лев (23.07-23.08)
Ви на шляху до досягнення гармонiї. Можете будувати плани вiдносно роботи i вiдпочинку. Чекайте приємних сюрпризiв, подарункiв i вiстей. Тиждень пробудження, перетворення внутрiшньої енергiї, реалiзацiї творчого початку. Перед Левами творчих професiй вiдкритi широкi простори для вiльного самовираження. Сприятливi днi: 20; несприятливi: 21.

Діва (24.08-23.09)
Ймовiрно, що цей тиждень Дiви проведуть безцiльно. У багатьох Дiв не буде можливостi зробити все, що вони хочуть. Тиждень налаштовує до очiкування чогось невiдомого. Можлива дитяча туга за дивом i бажання одержати задоволення вiд безневинних розваг. Для Дiв iз зруйнованою енергетикою цей тиждень може бути важким. Сприятливi днi: 17; несприятливi: 22.

Терези (24.09-23.10)
Тиждень налаштовує до рiшення вiдповiдальних задач, укладення шлюбу. Можливий прихiд гостей. Багатьом Терезам-чоловiкам трапиться нагода показати себе своїй обраницi з найкращої сторони. Цей тиждень дозволить вiдчути бадьорiсть духу i всю радiсть життя. Можливi сумнiви, розкаяння, тривога. Ймовiрно, що вам буде дуже важко ухвалити правильне рiшення. Деяка нерiшучiсть, сумнiви можуть стати причиною невдач. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 19.

Скорпіон (24.10-22.11)
Ймовірні вдалi придбання, заступництво i пiдтримка. Скорпiони продемонструють свою здатнiсть адекватно сприймати будь-якi незвичайнi явища i ситуацiї. Багатьом може пощастити. Тиждень вiдновлення втрачених зв`язкiв, отримання спокою i миру. Скорпiонам належить показати всi свої здiбностi i проявити творчий пiдхiд до справи. Сприятливi днi: 18; несприятливi: 16.

Стрілець (23.11-21.12)
Активний творчий тиждень, що сприяє зустрiчам, проведенню святкових заходiв, спортивних змагань. Навколишнiй свiт вiдображатиме внутрiшню суть Стрiльцiв. Багатьом доведеться безпорадно спостерiгати, як вислизатимуть прекраснi можливостi. Тиждень передбачає зваблювання, цькування, зiткнення з натовпом. Ймовірні невдачi в любовних справах або конфлiкти зi стороннiми людьми. Можливi рiзкi i раптовi перепади настрою, головний бiль, iнфекцiйнi захворювання. Сприятливi днi: 16, 22; несприятливi: 17.

Козеріг (22.12-20.01)
Ймовірні дiловi пропозицiї. Можливi спокуси плотi. Козероги-жiнки можуть вiдрiзнятися пiдвищеною влюбливiстю. Необдуманi вчинки можуть привести до трагедiї. Надмiрна активнiсть i наполегливiсть Козерогiв можуть примусити їх квапити подiї. Ймовірні прихованi пастки, якi розставили їм заздрiсники. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 21.

Водолій (21.01-19.02)
Суперечливий тиждень. У першiй половинi тижня у Водолiїв зросте життєва енергiя, ймовірний пiдйом творчих сил. Їхнiй iнтелектуальний рiвень, особиста чарiвнiсть i бажання вразити оточуючих послужать успiхом в справах i стосунках з коханою людиною. У другiй половинi тижня Водолiям доведеться проявити мужнiсть для протистояння негативним подiям в життi. Напружений тиждень. На вихiдних можливі сварки в близькому оточеннi Водолiїв. Вони можуть вiдчути апатiю i байдужiсть до всього, що їх нещодавно цiкавило. Сприятливi днi: 20; несприятливi: 22.

Риби (20.02-20.03)
Бiльшiсть Риб зможуть досягти успiху у справах. Службовi справи вимагатимуть максимальної концентрацiї, дисциплiни i органiзованостi. Можливо, Риби мучитимуться неспокоєм. Тиждень передбачає розсудливiсть, зваженiсть, перемогу над спокусами. Багато Риб вiдчуватимуть себе на висотi. Сприятливi днi: 19; несприятливi: немає.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: прогноз гороскоп
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