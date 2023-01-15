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«Мій батько ночами не спить – дивиться ігри», – хокеїст Гліб Крівошапкін

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 192

 

Кременчуцький хокеїст не встиг відзначитися в Універсіаді

Під час туру Hockey Can’t Stop Tour хокеїст «Кременчука» та збірної України Гліб Крівошапкін поспілкувався з канадськими журналістами.

Перед заключною грою Гліб розповів виданню Global News, що можливість зіграти на арені НХЛ виглядає як магія для команди.

- Такої арени в Україні немає, — сказав він, — для більшості з нас це справді якесь диво. І ми справді схвильовані. Тренери допоможуть нам бути сильними психологічно... не хвилюватися про це, просто викластися по максимуму, показати свою найкращу гру і перемогти.

Приблизно через 30 хвилин після перемоги своєї команди з рахунком 5:1 форвард просто не знав, що сказати.

- Такі речі, такі ігри раніше були у нас лише уві сні, – сказав Крівошапкін виданню 49-sport.com.

Хокеїст зауважив, що, незважаючи на проблеми вдома, ти виходиш на лід і робиш те, що маєш. Тим паче, більшість гравців ніколи раніше не були на батьківщині хокею і не грали на арені НХЛ.

- Коли ви виходите на лід, не має значення, гра це чи тренування. Ви ні про що не думаєте, лише про хокей, - сказав Гліб Крівошапкін.

Гліб зауважив, що радий відчути атмосферу. Тим паче, ігри в Канаді позитивно вплинули на настрій в його родині.

- Психічно це досить важко, тому що я розмовляю по телефону з батьками, які ще там, в Україні. Вони завжди кажуть, що з ними все гаразд — звичайно, вони це скажуть, але я знаю, що там відбувається, - цитує Гліба видання СВС. - Від цього туру, від цих ігор у них позитивні емоції... Мій батько ночами не спить - дивиться ігри.

Прибуток від продажу квитків піде до Канадсько-українського фонду, який надає допомогу гуманітарним групам в Україні та Канаді.

Більшість коштів спрямують на благодійний фонд «Врятуймо українську хокейну мрію», яким керує ФХУ за сприяння Міжнародної федерації хокею.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Гері Солілак/CBC
Теги: хокей ХК Кременчук
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