«Мій батько ночами не спить – дивиться ігри», – хокеїст Гліб Крівошапкін

Під час туру Hockey Can’t Stop Tour хокеїст «Кременчука» та збірної України Гліб Крівошапкін поспілкувався з канадськими журналістами.
Перед заключною грою Гліб розповів виданню Global News, що можливість зіграти на арені НХЛ виглядає як магія для команди.
Приблизно через 30 хвилин після перемоги своєї команди з рахунком 5:1 форвард просто не знав, що сказати.
Хокеїст зауважив, що, незважаючи на проблеми вдома, ти виходиш на лід і робиш те, що маєш. Тим паче, більшість гравців ніколи раніше не були на батьківщині хокею і не грали на арені НХЛ.
Гліб зауважив, що радий відчути атмосферу. Тим паче, ігри в Канаді позитивно вплинули на настрій в його родині.
Прибуток від продажу квитків піде до Канадсько-українського фонду, який надає допомогу гуманітарним групам в Україні та Канаді.
Більшість коштів спрямують на благодійний фонд «Врятуймо українську хокейну мрію», яким керує ФХУ за сприяння Міжнародної федерації хокею.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер