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Кременчук, Гроші

На генератори для укриття виконкому Кременчука виділили ще 3 млн гривень

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 247

 

Кошти знайшли у стабілізаційному фонді громади

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 3,07 млн гривень на придбання генераторів для укриттів приміщень виконавчого комітету міськради. Відповідне рішення виконкому 13 січня затвердили депутати Кременчуцької міськради на сесії.

Нагадаємо, це далеко не перше виділення коштів на генератори для виконкому. Наприкінці грудня в укриття виконкому Кременчука вже закуповували 26 генераторів на 2,5 млн гривень. Також майже 2 млн гривень виділяли на генератори для структурних підрозділів.

Водночас для усіх співвласників будинків Кременчука в бюджеті знайшли лише 2 млн гривень. Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», наприкінці листопада 2022 року у Кременчуці затвердили рішення про відшкодування 50% (але не більше 30 тис. гривень) вартості закупівлі електрогенераторів для співвласників багатоповерхових будинків. У бюджеті на ці цілі передбачили 2 млн гривень. Коштів вистачить на покриття потреб у закупівлі близько 66 генераторів — на більш ніж 1100 будинків у місті.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: генератори укриття виконком гроші
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