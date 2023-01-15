«Довідник безбар’єрності»: слушні поради у воєнний час

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 116

Цей довідник розкаже, як говорити з повагою до людей, як писати та звертатися, щоб все суспільство не створювало штучних бар’єрів та виключень

Підтримка рідних та близьких у важкі воєнні часи надзвичайно важлива. А в різдвяно-новорічні свята вона набуває ще більшого значення, адже це гарна нагода подзвонити, відвідати та підтримати.

Але що робити, коли не знаєш, які підібрати слова для людини, що фізично або психологічно постраждала внаслідок бойових дій? Наприклад, розділ електронного «Довідника безбар’єрності» – «У воєнний час» містить поради та відповіді на питання, які турбують українців в умовах повномасштабної війни.

«Довідник безбар’єрності» має ще 4 розділи:

Складові безбар'єрності

Етика взаємодії

Словник

Календар безбар'єрності

За словами начальниці Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірини Свистун, посібник «Довідник безбар’єрності» розроблений та підготовлений профільними експертами, а розміщена у ньому інформація постійно актуалізується відповідно до сьогоднішніх реалій та викликів.

На сайті «Довідник безбар’єрності» можна дізнатися, як турбуватися про себе та тих, хто поруч, у періоди стресу, а в розділі «Дія. Безбар’єрність» на порталі державних послуг «Дія» є статті та інструкції, які допоможуть розібратися в державних послугах у важливі моменти життя.

Раніше ми писали про освітній серіал, який знайомить з принципами безбар'єрності.