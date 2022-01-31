Новий освітній серіал ознайомить кременчужан з принципами безбар'єрності

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 223

В Україні створили новий освітній серіал «Безбар'єрна грамотність».

На жаль, в українському суспільстві існує комплекс обмежень для різних груп. Зокрема, йдеться про доступ до інфраструктури, транспорту, зайнятості, освіти, отримання публічної інформації, послуг з боку держави та бізнесу. Але водночас існує й запит на впровадження інклюзії та безбар’єрності в різних життєвих сферах. Рівний доступ, рівні можливості, забезпечення залучення та універсальності стають важливими темами, які дискутуються та починають впливати на порядок денний.

Серіал ознайомить глядачів з основними принципами безбар’єрності на прикладі повсякденних життєвих ситуацій.

Подивитися першу серію освітнього серіалу можна тут. Кожен, хто пройде тест наприкінці відео, отримає сертифікат.