СБУ завадили екологічній катастрофі регіонального масштабу

31 січня в Кропивницькому викрили підприємців, які розкрадали державні кошти та загрожували екологічною катастрофою регіонального масштабу. Про це повідомив пресцентр СБУ.
За інформацією слідства, злочинці розікрали близько 3 млн грн на переобладнанні системи водопостачання. Взявши гроші за якісне обладнання, вони поставили старе та неякісне. Вводити в експлуатацію систему водопостачання СБУ заборонили. В місті чекають на заміну неякісного обладнання.
2018 року підприємці виграли тендер на оновлення систем відео-постачання та очищення води на суму 63 млн грн.
Договір передбачав виконання робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд та будівництва цеху механічного зневоднення. Якщо б запустили в роботу цю систему, це могло спричинити забруднення води всього регіону.
Слідчі СБУ повідомили підприємцю підозру за ч.5 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
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