СБУ завадили екологічній катастрофі регіонального масштабу

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 684 Коментарів: 1

Підприємці з Кіровограду розкрали гроші, через що могли зіпсувати воду

31 січня в Кропивницькому викрили підприємців, які розкрадали державні кошти та загрожували екологічною катастрофою регіонального масштабу. Про це повідомив пресцентр СБУ.

За інформацією слідства, злочинці розікрали близько 3 млн грн на переобладнанні системи водопостачання. Взявши гроші за якісне обладнання, вони поставили старе та неякісне. Вводити в експлуатацію систему водопостачання СБУ заборонили. В місті чекають на заміну неякісного обладнання.

2018 року підприємці виграли тендер на оновлення систем відео-постачання та очищення води на суму 63 млн грн.

Договір передбачав виконання робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд та будівництва цеху механічного зневоднення. Якщо б запустили в роботу цю систему, це могло спричинити забруднення води всього регіону.

Слідчі СБУ повідомили підприємцю підозру за ч.5 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).