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Надзвичайні новини

СБУ завадили екологічній катастрофі регіонального масштабу

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 684 Коментарів: 1

 

Підприємці з Кіровограду розкрали гроші, через що могли зіпсувати воду

31 січня в Кропивницькому викрили підприємців, які розкрадали  державні кошти та загрожували екологічною катастрофою регіонального масштабу. Про це повідомив пресцентр СБУ.

За інформацією слідства, злочинці розікрали близько 3 млн грн на переобладнанні системи водопостачання. Взявши гроші за якісне обладнання, вони поставили старе та неякісне. Вводити в експлуатацію систему водопостачання СБУ заборонили. В місті чекають на заміну неякісного обладнання.

2018 року підприємці виграли тендер на оновлення систем відео-постачання та очищення води на суму 63 млн грн.

Договір передбачав виконання робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд та будівництва цеху механічного зневоднення. Якщо б запустили в роботу цю систему, це могло спричинити забруднення води всього регіону.

Слідчі СБУ повідомили підприємцю підозру за ч.5 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: СБУ екологія
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Коментарі: 1

315
cenzor:
Сьогодні, 16:32

Опечатка в тексте видеопостачання



Так там не только пидприемец виноват. Там сговор и попил денег.как и везде. 


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