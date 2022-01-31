Футбольний каток у Кременчуці та Полтаві не дозволив провести товариський матч

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 264

У неділю, 30 січня, у Кременчуці мав відбутися контрольний матч між футбольними клубами Полтава та Гірник-Спорт. Проте його перенесли через поганий стан покриття. З другого дублю матч мали провести у Полтаві 31 січня.

- Матч між СК Полтава та Гірник-Спортом не відбувся. Відлига, яка була напередодні, та мороз, що тримається від ночі, перетворили штучний газон Кремінь-Арени на ковзанку. Щоб не наражати футболістів на небезпеку та вберегти від непотрібних травм, було вирішено контрольний поєдинок скасувати, - йшлося у повідомленні пресслужби полтавців.

Гру перенесли до Полтави, проте їх очікувала ще більша неприємність. Якщо покриття у Кременчуці було хоч зелене з острівцями льоду, то у Полтаві - білосніжне футбольне поле.

- З другого дубля провести матч не вдалося через неготовність поля цього разу вже у Полтаві - на стадіоні автоагрегатного заводу, - додали полтавці.

Стан поля в Полтаві

Нагадаємо, що 1 лютого «Кремінь-2» у Горішніх Плавнях зіграє з «Гірник-Спортом» в рамках Кубку Пожечевського, а 2 лютого «Кремінь» прийме вдома «Стандарт».