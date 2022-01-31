Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Кременчук, Спорт

Футбольний каток у Кременчуці та Полтаві не дозволив провести товариський матч

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 264

 Матч переносили двічі

У неділю, 30 січня, у Кременчуці мав відбутися контрольний матч між футбольними клубами Полтава та Гірник-Спорт. Проте його перенесли через поганий стан покриття. З другого дублю матч мали провести у Полтаві 31 січня.

- Матч між СК Полтава та Гірник-Спортом не відбувся. Відлига, яка була напередодні, та мороз, що тримається від ночі, перетворили штучний газон Кремінь-Арени на ковзанку. Щоб не наражати футболістів на небезпеку та вберегти від непотрібних травм, було вирішено контрольний поєдинок скасувати, - йшлося у повідомленні пресслужби полтавців. 

Гру перенесли до Полтави, проте їх очікувала ще більша неприємність. Якщо покриття у Кременчуці було хоч зелене з острівцями льоду, то у Полтаві - білосніжне футбольне поле. 

- З другого дубля провести матч не вдалося через неготовність поля цього разу вже у Полтаві - на стадіоні автоагрегатного заводу, - додали полтавці. 
Стан поля
Стан поля в Полтаві
Нагадаємо, що 1 лютого «Кремінь-2» у Горішніх Плавнях зіграє з «Гірник-Спортом» в рамках Кубку Пожечевського, а 2 лютого «Кремінь» прийме вдома «Стандарт». 
0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Полтава Гірник-Спорт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх