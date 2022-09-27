До Горішніх Плавнів завітали «Діти сонця» кременчужанина Віктора Кобеляцького

У Горішніх Плавнях триває персональна виставка робіт кременчуцького художника Віктора Кобеляцького «Діти сонця». У виставковій залі художнього відділу Краєзнавчого музею можна побачити 32 картини з його творчого доробку.
Одна з найголовніших тем для творчості в автора – це виразні пейзажі, старі села, типова українська архітектура. Тема України, її історія та культура завжди були для автора важливим аспектом творчості.
Відвідати виставку талановитого кременчужанина можна до 28 жовтня у Виставковій залі Краєзнавчого музею Горішніх Плавнів за адресою: просп. Героїв Дніпра, 40.
Графік роботи виставкової зали:
Віктор Кобеляцький народився 5 травня 1957 р. у Кременчуці. У 1969 р.закінчив художню студію при Палаці культури імені Котлова. Після служби в армії займався у приватній студії малюнка та живопису (викладачі – Дерек С.І., Дейсун В.М.).
Його картини часто експонуються на теренах рідної Полтавщини та по всій Україні. Творчий доробок Віктора Кобеляцького налічує близько 2000 робіт, багато з яких зараз зберігаються в музеях, є частиною приватних колекцій в Україні та за кордоном.
Нагадуємо, що до 90-річчя видатної української художниці Наталії Юзефович у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка «Наталія Юзефович та її епоха».
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер