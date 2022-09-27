До Горішніх Плавнів завітали «Діти сонця» кременчужанина Віктора Кобеляцького

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У Горішніх Плавнях триває персональна виставка робіт кременчуцького художника Віктора Кобеляцького «Діти сонця». У виставковій залі художнього відділу Краєзнавчого музею можна побачити 32 картини з його творчого доробку.

«Жужманівка. Ретроспектива», полотно, олія, віск, 80 х 60

Одна з найголовніших тем для творчості в автора – це виразні пейзажі, старі села, типова українська архітектура. Тема України, її історія та культура завжди були для автора важливим аспектом творчості.

— Живопис Віктора Кобеляцького вражає відвідувачів і не залишає їх байдужими. Автору притаманна індивідуальна техніка та постійний пошук творчості. Для досягнення особливого об’єму та рельєфу своїх робіт майстер додає віск до фарби з якою працює.



Крім того, лейтмотивом мистецтва Віктора Кобеляцького є тема сонця та сонячного світла. Сонце — це символ життя та рівноваги, воно асоціюється з теплом, безперервним циклом, нескінченним рухом у природі та динамікою. Придивившись на картини, що представлені у залі можна помітити, що сонячні промені та його світло є майже на кожному з полотен митця, — розповіла Катерина Гредель-Чікір, наукова співробітниця музею.

«Молитва очищення», полотно, олія, віск, 121 х 91

Відвідати виставку талановитого кременчужанина можна до 28 жовтня у Виставковій залі Краєзнавчого музею Горішніх Плавнів за адресою: просп. Героїв Дніпра, 40.

Графік роботи виставкової зали:

до 3 жовтня — пн-пт з 10.00-17.00, перерва 12.00-13.00;

з 3 жовтня — вт-сб з 9.00-18.00, перерва 13.00-14.00.

«Понад річкою», полотно, олія, віск, 80 x 60

Віктор Кобеляцький народився 5 травня 1957 р. у Кременчуці. У 1969 р.закінчив художню студію при Палаці культури імені Котлова. Після служби в армії займався у приватній студії малюнка та живопису (викладачі – Дерек С.І., Дейсун В.М.).

Його картини часто експонуються на теренах рідної Полтавщини та по всій Україні. Творчий доробок Віктора Кобеляцького налічує близько 2000 робіт, багато з яких зараз зберігаються в музеях, є частиною приватних колекцій в Україні та за кордоном.

«Червоне», полотно, олія, віск, 81 x 61





Нагадуємо, що до 90-річчя видатної української художниці Наталії Юзефович у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка «Наталія Юзефович та її епоха».