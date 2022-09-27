На Полтавщні 26-річний хлопець зрубав дубів та ясенів на 300 тисяч грн

26-річному жителю Хоролу повідомили про підозру у незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.
Наразі хорольця затримали в порядку 208 КПК України та за клопотанням слідчого і прокурора йому обрали винятковий запобіжний захід – тримання під вартою.
За даними слідства, 22 вересня цього року поблизу села Ропляньке у лісосмузі, що перебуває на балансі одного з державних сільськогосподарських підприємств Хоролу, хлопець, не маючи лісорубного квитка, незаконно зрубав 30 дубів та 3 ясеня. Таким чином він спричинив державі збитки на загальну суму понад 300 тис. грн. Поліція вилучила речові докази та знаряддя вчинення правопорушення.
У разі доведення вини судом порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер