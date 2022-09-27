Психотропи в особливо великих розмірах: неповнолітнього кременчужанина на Волині судитимуть за наркозлочини

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 134

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 17-річним жителем Кременчука неодноразового незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України).

Неповнолітнього затримали у Луцьку 13 січня після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропною речовиною PVP.

Особливо небезпечні психотропи знайшли правоохоронці й під час обшуку у його тимчасовій оселі. Слідство вважає, що неповнолітній поширював їх через «закладки». Міру покарання йому обере суд.

