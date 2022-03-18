Чоловік у Кременчуці вкрав у дідуся гаманець з грошима

Вчора, 23:30 Переглядів: 179

Злочини, скоєні в умовах воєнного стану, – на Полтавщині зареєстровано понад 500 кримінальних проваджень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області. З 24 лютого цього року, з введенням в Україні воєнного стану, органами поліції Полтавщини зареєстровано 518 кримінальних проваджень, з яких 107 – злочини проти власності.

7 березня набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство». Змінами до Кримінального кодексу склади злочинів, передбачених статтями 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання), 191 (заволодіння майном), доповнено кваліфікуючою ознакою – скоєння в умовах воєнного стану.

Із вказаного періоду органами поліції Полтавщини за цими фактами розпочато 8 кримінальних проваджень (1 грабіж та 7 крадіжок). Зокрема, 12 березня в одному з магазинів Кременчука 40-річний місцевий житель викрав із кишені 75-річного покупця гаманець із 2 000 грн.

Наразі особі повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та за клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Автозаводським районним судом Кременчукв обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Кременчуцьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Для забезпечення додержання законодавства в умовах воєнного стану працівники органів прокуратури Полтавщини працюють у посиленому режимі. Наразі криміногенна ситуація в області є стабільною.

Довідково: минулого року органами поліції Полтавщини обліковано 12 868 кримінальних правопорушень, із них злочинів проти власності – 6 тис. 822.