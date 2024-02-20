Обмеження руху на Крюківському мосту продовжили ще на два дні

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Обмеження руху однією смугою на Крюківському мосту продовжили ще на два дні — 22 та 23 лютого. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Спеціалісти продовжують ремонтувати деформаційні стики, тому у ці дні з 9.00 до 14.00 буде обмежений рух транспорту з частковим перекриттям однієї смуги автопроїжджої частини мосту.

Нагадаємо, попередньо обмеження руху на мосту планувалося 15, 16 та з 19 до 21 лютого з 9.00 до 11.00.