Обмеження руху на Крюківському мосту продовжили ще на два дні

Обмеження руху однією смугою на Крюківському мосту продовжили ще на два дні — 22 та 23 лютого. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Спеціалісти продовжують ремонтувати деформаційні стики, тому у ці дні з 9.00 до 14.00 буде обмежений рух транспорту з частковим перекриттям однієї смуги автопроїжджої частини мосту.
Нагадаємо, попередньо обмеження руху на мосту планувалося 15, 16 та з 19 до 21 лютого з 9.00 до 11.00.
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