У Кременчуцькому районі пролунають технічні вибухи

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Сьогодні, 20 лютого 2024 року о 12.00, у карʼєрі Ferrexpo відбудеться контрольований технічний вибух. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

Проведення вибухів погоджено із Полтавською облвійськадміністрацією.

Якщо у запланований час буде оголошена повітряна тривога, вибух перенесуть на інший час або дату.

Містян закликають у цей час зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах напрями та місця, звідки лунають вибухи.