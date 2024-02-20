Кременчуцьких школярів запрошують долучитися до міського конкурсу, присвяченого здоров'ю

Кременчуцьких школярів запрошують взяти участь у міському заочному конкурсі «Молодь обирає здоров'я», який проводить Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього». Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки закладу освіти.
Проводять такий конкурс щороку задля популяризації серед молоді здорового способу життя.
Журі оцінюватиме конкурсні роботи у трьох номінаціях:
Приймаються роботи на конкурс до 11 березня, а оголосять результати 21 березня.
Детальніше ознайомитися з умовами проведення конкурсу можна на фейсбук-сторінці «Академії майбутнього».
Нагадаємо, торік вихованці гуртка центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» створили найбільшу у світі вириванку та встановили рекорд України.
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