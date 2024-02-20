Художниця Наталія Неділя мріє намалювати «щастя нашої Перемоги»

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 339

Попри війну кременчужанка Наталія Нелідя повернулася з Чехії до України, щоб працювати на батьківщині

За останні кілька років свого життя кременчужанка Наталія Неділя пережила багато пригод. У різні роки вона жила у Південній Африці, у Чехії. Шукаючи можливості заробити на життя, стала художницею й провела за кордоном кілька персональних виставок. Зараз Наталія пише патріотичні вірші й видає збірки. Малює картини й продає їх за кордон.

Жінка поїздила по світу, але обрала для себе рідну країну. Попри те, що доля обіцяла багато можливостей в Чехії, Наталія повернулася в Україну, щоб тут жити й працювати.

Дитинство і юність жінки пройшло у Кременчуці. Тут вона здобувала освіту у напряму банківської справи й менеджменту організацій, тут працювала фінансовим аналітиком на сталеварному заводі. Тут вперше закохалася й одружилася.

Разом з чоловіком у 2016 поїхала до Південної Африки й кілька років там працювала, але у 2021 році повернулася до рідного міста.

Наталія каже, що її весь час тягнуло додому, і хоч Африка цікава країна й там було багато можливостей, рішення повернутися назад було твердим й безповоротним.

Чоловік не поділяв думки дружини про те, що жити й працювати на батьківщині краще, й повернувся за кордон.

— А потім почалася війна… Чоловік знаходився в Африці й звернувся до мене з проханням допомогти вивезти за кордон свого сина від першого браку. Я погодилася. Тоді ще не знала, що мене чекає попереду, які сюрпризи приготувала доля. В той час стояла задача — виїхати. Дорога була надважкою, — розповідає Наталія.

До Чехії, за словами Наталі, добиралися протягом семи діб. Стояли у чергах на кордонах, у пробках, навіть проходили фільтраційні перевірки. Найнеприємнішим, каже жінка, було агресивне ставлення до українців зі сторони угорців. Понад сто машин, в яких були жінки з дітьми, протягом 26 годин стояли на кордоні, без води, їжі, можливості нормально сходити до вбиральні. Пропускали всіх, крім українських біженців.

— Ми були дуже здивовані таким ставленням до людей, які тікали від війни… Під час цієї «подорожі» ми дізналися, скільки за кордоном прихильників «руського міра», що теж дуже неприємно здивувало. Протягом «нашого шляху до безпеки» ми стільки разів були у небезпеці, що навіть не перерахувати. Але все ж таки доїхали до місця призначення. Але у Чехії наші шляхи з першою родиною чоловіка розійшлися, — розповідає Наталія.

За кордоном з перших днів було непросто. Спочатку жінка не могла знайти житло. По-перше, тому що українцям вже не хотіли здавати квартири, по-друге, вона була не сама, а з маленькою собакою, з якою ніколи й ніде не розлучалася.

Кілька ночей Наталія зі своїм улюбленцем спала у машині, але завдяки допомозі волонтерів, все ж таки оселилася в невеличкій кімнаті.

— Всього вісім квадратних метрів, де стояло ліжко й була малесенька кухня, але я була рада й цьому! Особливо раділа тому, що платити треба було лише за комунальні послуги! Можливість жити у цій «соціальній кімнаті» мені надали на три місяці, протягом яких я оформила статус біженця, отримала фінансову допомогу й почала думати, як жити далі, чим заробляти на життя, — розповідає жінка.

Серед речей, які привезла з собою, було кілька пензликів й фарби. Раніше Наталія любила малювати, але ніколи не займалася цим професійно, а тут вирішила спробувати…

На першому полотні вона написала весняну Чехію. Друга картина стала тим, що відображала її душа — полтавська старенька хатинка в променях сонця… Обидві картини виклала на своїй сторінці у Фейсбуці, а також в тематичній групі, яка об’єднувала українських біженців, з пропозицією купити за будь-які гроші.





Але на ранок отримала повідомлення від чешки, яка агресивно висловлювалася про українок й навіть називала їх «курвами». Це дуже образило молоду жінку й вона, попри образу, намагалася пояснити, що люди рятуються від війни й шукають, де їм заробити грошей на життя. Розуміння не знайшла — навпаки отримала чергову порцію агресії.

— Я поділилася цією історією з іншими українцями та з чехами, які нам допомагали, розповіла її у Фейсбуці, й тим самим привернула до себе увагу. Вже наступного ранку отримала багато слів підтримки й згодом обидві картини в мене купили за хороші гроші. Саме тоді я зрозуміла, що можу заробляти малюнками, тому купила фарби, полотна, пензлики й почала малювати будь-що за описом замовника. Хвилювалася дуже, адже ні освіти, ні необхідних знань не мала. Я малювала своєю душею й в мене дуже добре виходило. Замовлень було багато, особливо на українську тематику. Я малювала карту України, квіти в синьо-жовтих кольорах… Дуже багато було природи — особливо подобається її малювати, жіночі силуети, «космічні картини»… За цей час намалювала понад 130 картин різного розміру, від маленьких 20Х40, до великих 1200Х80, — розповідає художниця.

Одного разу Наталія намалювала синьо-жовтого метелика. Жінка каже, що саме він розпочав дивний період в її житті.

Картину побачила чешка, на ім’я Єва, яка не тільки придбала метелика за великі кошти, але й запропонувала Наталії допомогти організувати персональну виставку.

— В той час я не розуміла, радіти мені чи плакати. Виставка — це дуже відповідально! Але я не було готова, не було потрібної кількості робіт. До того ж обмеження в часі — за три тижні мені треба було намалювати не менш 40 картин! Я почала працювати, бо це був шанс не тільки заявити про себе, показати, на що я здатна, а довести, що українці не здаються. Попри війну, всі негаразди, проблеми, з якими довелося зіткнутися, персональна виставка була доказом нашої нескореності. Я малювала вдень і вночі, й презентувала на виставці 55 картин! Відкриття виставки мало успіх, й майже всі картини були продані!

Через місяць талановита жінка отримала нову пропозицію — провести ще одну персональну виставку з новими роботами.

Й знов Наталія не відходила від полотна, вона знов працювала, й у вересні 2022 року відбулося урочисте відкриття другої виставки українки.

Вона також мала успіх, картини продавалися, а один зі спонсорів навіть подарував жінці автомобіль, який вона згодом передала через волонтерів військовим на фронт.

Назад до України

Здавалося б, Чехія принесла успіх, багато пропозицій, цікаве життя, але Наталія Неділя весь час носила в серці думки про Україну. І хоч у рідному Кременчуці її ніхто не чекав — батьків немає, чоловіка також, жінка повернулася на батьківщину.

Жінка розповідає, як повернулась до України: «Як тільки перетнула кордон, трохи від'їхала, роззулась, босими ногами стала на траву і плакала довго, розуміючи, що я нарешті вдома».

З Чехії вона поїхала до Львова. Там познайомилася з багатьма цікавими людьми, один з яких — військовий Тарас Прус. Він дуже допоміг у перші тижні, підтримав, переконав продовжувати писати.

— І хоч в Україні складно продавати картини, я не кинула свого захоплення, навпаки знайшла нових замовників — тепер в Америці! Також я почала писати патріотичні вірші, видала дві збірки, якими дуже пишаюся, шість разів публікувалася в альманахах, — розповідає жінка.

Зараз Наталія й Тарас у відносинах. Жінка чекає на повернення коханого з війни.

Поки Тарас був у відпустці, вони в тандемі написали книгу віршів й зараз чекають на її видання.

Як згадаю, аж вздригаю в думках про Сотню

Сотню хлопців та дівчаток, які полягали

За свободу і за волю, яку обіцяли

Обіцяли нам, майданцям, у середу й вранці

А в обіді розстріляли, що всі полягали.

Серце б'ється і вздригає від того, що бачу,

як та сотня підіймається в небо до сонця,

бо та влада, відібрала свободу і волю

у тих хлопців та дівчаток назавжди до болю

Сотня наша, душі смілі, тримаю у болі, -

серце своє за свободу, яку ви бороли

Що ви дали нам надію, надію на краще,

а ми взяли, і забули, що треба боротись -

за свободу і за волю, за душу народу

Українці, смілі люди, ви мали б радіти,

що ті діти, що лягали, землю вкривали,

кров текла по жилах, аж повитікала

Вкрила землю нашу і ріками стала,

біль в серцях наших навіки втоптала

Діти наші, що лягали, ми вас завжди у серці тримали,

але трохи забули, що обіцяли -

волю й душу народу угору підняти,

для свободи України та всього народу,

щоб нарешті здобути ту Перемогу,

над усім тим злом, що вирувало

Біль триває й досі, за вашу свободу,

ми нарешті зрозуміли, що маєм боротись,

за нашу країну, за землю нашу,

за те, що робили, ви рідні наші

Українці, милі, рідні і не дуже,

ми маємо стати одною стіною,

за те, що лягали ці діти у бою,

за нашу країну, і землю нашу,

за нашу свободу і душі вільні,

щоб Сотня Героїв раділа у Небі,

і тихо чекала ту Перемогу,

над людом бездушним і владою тою.

Сила тяжіння до нашого роду,

бо сила - єдина свобода народу.

Слава Країні, слава Герою,

Герою - що зветься тобою і мною

Сотня Героїв, що полягала, назавжди у серці з тобою і мною!

Уже місяць Наталія живе у Кременчуці. Зараз вона готується взяти участь у виставці картин, яка відбудеться у краєзнавчому музеї. Наступного року мріє провести персональну виставку.

— Дуже хочеться миру нашій країні. Хочеться, щоб люди ставали кращими, щоб зник егоїзм, щоб ми думали не про війну, а про красу нашої країни, — поділилася Наталія. — Я вірю, що наша земля буде вільною, бо саме завдяки нам, людям, яким не байдуже, вона підніметься ще вище, ніж була досі, вона переможе. І тоді я обов’язково намалюю щастя нашої Перемоги…