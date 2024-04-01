Де у Кременчуці у вівторок вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 2 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 вул. Івана Мазепи, 7;

вул. Перемоги, 32/5,34;

вул. Софіївська, 6;

вул. Небесної Сотні, 4В-17;

вул. Університетська, 11, 37, 39, 41/3;

вул. Лейтенанта Покладова, 8;

пров. 1-й Ливарний, 3-9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40-103/4;

пров. Мирний, 3-28;

пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Ковальська;

вул. Олександрійська;

вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Максима Березовського, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7;

с. Соснівка;

с. Потоки. З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;

вул. Космонавтів, 67;

вул. Чумацький Шлях, 45-67;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 88-145;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Академіка Герасимовича, 141А-204;

вул. Гайдамацька, 147;

вул. Сержанта Мельничука, 16;

пров. Урожайний, 3-20;

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Чумацький Шлях, 125, 125А, 125Б, 127, 129;

вул. Ярослава Мудрого, 8А;

вул. Академіка Герасимовича, 81-106;

вул. Гайдамацька, 72А-100А;

вул. Херсонська, 1-22;

вул. Чумацький Шлях, 69-83;

пров. Вагонобудівний, 7-22;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10;

вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. Чорноморська, 5-24/35;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

вул. Озерна;

вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;

пров. Північний, 4;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

пров. Сивашський, 4-21;

вул. Юрія Руфа, 169.

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