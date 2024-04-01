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Спорт

Медалі та виступи у Полтаві плавців з Горішніх Плавнів

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 80 Партнерський проєкт

Участь в обласному центрі взяли понад двісті спортсменів із Кропивницького, Черкас, Харкова, Кременчука, Полтави та Горішніх Плавнів

Плавці Горішніх Плавнів із ДЮСШ № 1 здобули медалі на відкритому чемпіонаті Полтавської області серед кадетів.

Тут виступали юнаки та дівчата 2010 року народження. Участь в обласному центрі взяли понад двісті спортсменів із Кропивницького, Черкас, Харкова, Кременчука, Полтави та Горішніх Плавнів. За підсумками цих стартів у Божени Сучкової дві золоті та одна срібна нагорода, такий же результат показав і Дмитрій Архіпов. По одній медалі здобули Єлизавета Товкало, яка повернулася із золотою нагородою та Єгор Труфанов, у нього «бронза». Усі ці спортсмени займаються у тренерки Ганни Савельєвої.

З медалями завершили обласні виступи й вихованці та вихованки, яких готував до змагань тренер Артем Лашко. Бронзовими призерками на своїх дистанціях стали Зоряна Озірна та Марія Бугаєва, срібну медаль здобув Матвій Ткаченко. Після цього старту визначився склад команди Горішніх Плавнів, який виступив на чемпіонаті України у Полтаві.

Це змагання відбулося з 16 по 19 березня. На ньому на водні доріжки виходили сім юнаків та дівчат із горішньоплавнівської ДЮСШ № 1. Це Олеся Олешко, Віолетта Ульянова, Божена Сучкова, Вікторія Кобеляцька, Дмитрій Архіпов, Ілля Поповіченко та Іван Твердохліб.

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Автор: Аліса Котова Джерело фото: «ТОП-Спорт», телеканал «ГОК»
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