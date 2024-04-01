У Світловодську чоловік застрелився з табельної зброї поліцейського: ДБР порушили кримінальне провадження

Фахівці Державного бюро розслідувань порушили кримінальне провадження щодо самогубства чоловіка у Світловодську на Кіровоградщині — той відібрав автомат у поліцейського і застрелився. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Уночі 28 березня правоохоронці Світловодська отримали повідомлення, що один з місцевих мешканців намагається покінчити з життям самогубством.
Уже на місці поліцейські викликали медиків, оскільки чоловік поводився неадекватно, йдеться у повідомленні ДБР. Після огляду лікарів його мали б відвезти до психіатричної лікарні у Кропивницький.
Проте затриманий вирвав у одного із поліцейських автомат та вистрілив собі в голову й помер на місці.
Зараз ДБРівці встановлюють усі обставини події, а також порушили кримінальне провадження за фактом службової недбалості (ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України).
Нині тривають судові експертизи та службове розслідування, на підставі яких правоохоронці прийматимуть подальші рішення.
За статтею поліцейському загрожує до 8 років ув'язнення.
На період слідства правоохоронців та заступника керівника територіального підрозділу у напрямку превентивної діяльності відсторонили від виконання службових обов'язків.
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