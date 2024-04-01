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Надзвичайні новини

У Світловодську чоловік застрелився з табельної зброї поліцейського: ДБР порушили кримінальне провадження

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 186

 

Поліцейському загрожує до 8 років позбавлення волі

*фото ілюстративне

Фахівці Державного бюро розслідувань порушили кримінальне провадження щодо самогубства чоловіка у Світловодську на Кіровоградщині — той відібрав автомат у поліцейського і застрелився. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Уночі 28 березня правоохоронці Світловодська отримали повідомлення, що один з місцевих мешканців намагається покінчити з життям самогубством.

Уже на місці поліцейські викликали медиків, оскільки чоловік поводився неадекватно, йдеться у повідомленні ДБР. Після огляду лікарів його мали б відвезти до психіатричної лікарні у Кропивницький.

Проте затриманий вирвав у одного із поліцейських автомат та вистрілив собі в голову й помер на місці.

Зараз ДБРівці встановлюють усі обставини події, а також порушили кримінальне провадження за фактом службової недбалості (ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Нині тривають судові експертизи та службове розслідування, на підставі яких правоохоронці прийматимуть подальші рішення.

За статтею поліцейському загрожує до 8 років ув'язнення.

На період слідства правоохоронців та заступника керівника територіального підрозділу у напрямку превентивної діяльності відсторонили від виконання службових обов'язків.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Світловодськ самогубство поліція ДБР розслідування
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