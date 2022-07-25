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«Москва впаде, народи будуть вільними!» - у Чехії відбувся форум корінних народів росії

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 223

 

Конференція представників опозиції з різних суб’єктів рф, які прагнуть свободи для своїх народів та регіонів, ухвалили Декларацію про деколонізацію росії

У Празі в неділю, 24 липня, завершився ІІ Форум вільних народів росії – конференція представників опозиції з різних суб’єктів рф, які прагнуть свободи для своїх народів та регіонів.

Про це повідомили його організатори на своїй сторінці у фейсбуці.

У форумі брали участь політики, представники регіональних та загальнонаціональних рухів, громадянські активісти та експерти, серед яких і ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Як зазначалося в анонсах конференції, якщо «відомі лідери російської опозиції хочуть лише замінити поганого кремлівського царя добрим», то Форум вільних народів присвячений радикальній перебудові росії, яку належить «деколонізувати, деімперіалізувати, депутінізувати».

Учасники форуму заявили, що президент росії володимир путін побудував диктаторську систему із процвітаючою метрополією, яка викачує ресурси з підлеглих «колоній» та використовує їх для задоволення імперських амбіцій.

На їх думку, усі народи російської федерації мають право на політичне, економічне та культурне самовизначення.

Як, зокрема, наголосив у своєму виступі представник Малинового Клину (регіону компактного проживання українців на Кубані), участь у цьому форумі є для кубанців історичною подією, адже востаннє таке представництво було під час Паризької конференції понад сто років тому.

 

Як зауважила українська журналістка, співзасновниця «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак, «скептикам щодо потенціалу національних республік в рф варто згадати сумнозвісну Chicken Kyiv Speech» (ред. - промову Джорджа Буша-старшого у Верховній Раді України 1 серпня 1991 року, в якій він не закликав не оголошувати незалежність України)

- І приміряти на себе роль всіх тих сильних світу цього й аналітиків із купою цифр-графіків-залізобетонних раціональних аргументів, які нам, Україні, також не давали шансів на існування, на виживання і на незалежність – іще в 1991-му. Ну і наприкінці 2021-го також, – наголосила Томак.

Водночас вона зауважила, що «все потребує серйозної та системної підтримки – якої зараз, судячи з усього, немає взагалі».

- Це, між іншим, чудова задача для різних міжнародних організацій, які мають у мандаті права корінних народів, національних меншин тощо. Якщо пошкребти історію кожного з цих народів, то там відразу – депортації, геноциди, заміщення населення. Але підтримки корінних народів узагалі немає в дискурсах міжнародних організацій та міжнародної спільноти щодо росії, – підкреслила правозахисниця.

 

У підсумку Форум вільних народів ухвалив Декларацію про деколонізацію росії.

Автори документа посилаються на базові документи ООН: зафіксоване статутом право народів на самовизначення, декларацію про надання незалежності колоніальним країнам і народам, декларацію про права корінних народів та декларації про суверенітет, ухвалені парламентами національних республік на початку 1990-х.

Як зазначається в ухваленій декларації, російська федерація стоїть на порозі хаосу та громадянської війни, чому може запобігти лише контрольована деколонізація.

Перший Форум вільних народів росії відбувся у травні у Варшаві.

Форум щоразу проводиться в іншому європейському місті, яке має передісторію свободи та боротьби з диктатурою, – зазначили організатори.

Наступна конференція, ймовірно, відбудеться у Клайпеді в Литві.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Прага Росія конференція
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