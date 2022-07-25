У Кременчуці перейменують дві школи

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Йдеться про ліцей №21 «СТАРТ» та КНВК №2

У Кременчуці перейменують дві школи. Відповідне рішення «Про внесення змін до відомостей окремих комунальних закладів загальної середньої освіти» депутати ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради 22 липня.

Тож тепер Кременчуцький ліцей №21 «СТАРТ», що на вул. Чкалова, 217, називатиметься Кременчуцька гімназія №21, а Кременчуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад» №2, що на вул. Богдана Хмельницького, 66, – Кременчуцька гімназія №2.

Тепер директори цих навчальних закладів мають затвердити нові статути та зробити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичні особи.