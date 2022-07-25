У Кременчуці відбулись два турніри з нагоди Міжнародного дня шахів

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 175

У Кременчуці за підтримки Федерації шахів Кременчука та СК Нафтохімік відбулись два турніри з нагоди Міжнародного дня шахів. У першому змагані взяли участь початківці та 4 розрядники. Про це розповів тренер Андрій Зазуляк.

Перемогу святкував гість з Харкова, вимушений переселенець Скачков Кирило 7.5 з 8.

2 місце Іванов Ярослав 5

3 місце Жебко Костя 4

Серед дівчат перемогла Зазуляк Христина 7 з 8

2 місце Любченко Злата 5

3 місце Євдокимова Валерія

Серед початківців:

1 місце Шевченко Григорій 5

2 місце Дацук Віталій 4.5

3 місце Петрик Денис 4

- В основному турнірі не менш напруженна видалась боротьба, вдалось мені кілька партій на секундах врятувати та в підсумку набрати 8.5 з 9 - 1 місце, - розповів тренер Андрій Зазуляк.

2 місце Дацук Тарас 7 Кмс тренер з клубу «Каїсса»

3 місце Аміров Віктор Кмс 7 гірший показник Коефіцієнту Бухгольца

4 місце Бондар Володимир Кмс 7 гість з Горішніх Плавнів

5 місце Петров-Хоменко Олександр 5 очків

Додатково відзначили:

серед жінок:

1 місце Хоменко Тетяна 5.5

2 місце Попадюк Ольга 4

3 місце Здоровець Анна 4

Серед 1 розрядників

1 місце Кибкало Володимир 6

2 місце Швачич Михайло 5

3 місце Троян Леонід 5

Серед 2 розрядників

1 місце Яцина Назарій 5

2 місце Карпов Андрій 5

3 місце Яцина Максим 5 очків гірший коефіцієнт

серед 3 розрядників

1 місце Риндін Андрій 3

2 місце Селивоненко Сергій 3

3 місце Задорожний Арсеній 3