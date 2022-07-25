У Кременчуці відбулись два турніри з нагоди Міжнародного дня шахів

У Кременчуці за підтримки Федерації шахів Кременчука та СК Нафтохімік відбулись два турніри з нагоди Міжнародного дня шахів. У першому змагані взяли участь початківці та 4 розрядники. Про це розповів тренер Андрій Зазуляк.
Перемогу святкував гість з Харкова, вимушений переселенець Скачков Кирило 7.5 з 8.
2 місце Іванов Ярослав 5
3 місце Жебко Костя 4
Серед дівчат перемогла Зазуляк Христина 7 з 8
2 місце Любченко Злата 5
3 місце Євдокимова Валерія
Серед початківців:
2 місце Дацук Тарас 7 Кмс тренер з клубу «Каїсса»
3 місце Аміров Віктор Кмс 7 гірший показник Коефіцієнту Бухгольца
4 місце Бондар Володимир Кмс 7 гість з Горішніх Плавнів
5 місце Петров-Хоменко Олександр 5 очків
Додатково відзначили:
серед жінок:
1 місце Хоменко Тетяна 5.5
2 місце Попадюк Ольга 4
3 місце Здоровець Анна 4
Серед 1 розрядників
1 місце Кибкало Володимир 6
2 місце Швачич Михайло 5
3 місце Троян Леонід 5
Серед 2 розрядників
1 місце Яцина Назарій 5
2 місце Карпов Андрій 5
3 місце Яцина Максим 5 очків гірший коефіцієнт
серед 3 розрядників
1 місце Риндін Андрій 3
2 місце Селивоненко Сергій 3
3 місце Задорожний Арсеній 3
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер