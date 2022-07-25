Завтра Кременчуччина попрощається з воїном Андрієм Гребою, який загинув при обороні Маріуполя

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 991

Вічна пам'ять Герою!

Завтра, 26 липня, о 13.00 у селищі Семенівка на площі біля адмінбудинку відбудеться прощання з воїном головним сержантом Андрієм Гребою. При обороні Маріуполя загинули двоє військових з Кременчуччини Дмитро Шрамко та Андрій Греба Андрій Володимирович народився 7 грудня 1996 року в с. Березинка (Закарпатська область). Загинув 27 березня під час героїчної оборони Маріуполя Донецької області. Просимо прийти й вшанувати пам'ять Героя-земляка, який віддав своє життя в боротьбі за вільну й незалежну Україну!

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