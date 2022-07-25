Завтра Кременчуччина попрощається з воїном Андрієм Гребою, який загинув при обороні Маріуполя

Завтра, 26 липня, о 13.00 у селищі Семенівка на площі біля адмінбудинку відбудеться прощання з воїном головним сержантом Андрієм Гребою.
Андрій Володимирович народився 7 грудня 1996 року в с. Березинка (Закарпатська область). Загинув 27 березня під час героїчної оборони Маріуполя Донецької області.
Просимо прийти й вшанувати пам'ять Героя-земляка, який віддав своє життя в боротьбі за вільну й незалежну Україну!
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер